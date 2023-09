Tiago Leifert avalia escalação de Rachel Sheherazade para A Fazenda 15

Pouco mais de uma semana após começar A Fazenda 15 e os peões já estão causando dentro e fora da sede. E o ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert foi questionado sobre a participação de Rachel Sheherazade no reality rural da Record TV, já que ela é vista como uma jornalista polêmica e cheia de opinião.

A avaliação de Tiago foi feita durante uma conversa com Roger Turchetti, para o canal no YouTube, Intervenção. A entrevista foi compartilhada na noite do último domingo (24/9). No bate-papo, o colega de profissão de Rachel falou sobre sua escalação para o reality, além de outros assuntos.

Ao ser informado de que a jornalista estava no time escolhido para A Fazenda 15, Tiago se mostrou surpreso: “Ah, ela foi pra Fazenda? Eu não vi o elenco, eu vou olhar depois, essa semana não deu pra fazer nada!”, afirmou ele.

Em seguida, ele deu avaliou: “Legal! Pode ser bom! O reality é sempre a oportunidade de você conhecer melhor as pessoas, né? Ainda mais jornalista, ela ainda dava mais opinião, mas é difícil você saber como a pessoa realmente é, e a oportunidade no reality é sempre da pessoa se mostrar, de ver quem ela é. Bacana pra ela, boa sorte”, desejou.

Veja a entrevista completa:

Sheherazade se estranha com Cariúcha Na última sexta-feira (22/9), Rachel Sheherazade se estranhou com Cariúcha em A Fazenda 15. As duas não discutiram, mas a jornalista desabafou com outros peões sobre o ranço que vem sentindo da Garota da Laje.

Em conversa com Laranjinha na cozinha da sede, a apresentadora falou que não está suportando o jeito mandão da moça. “O que me incomoda nela [Cariúcha] é essa mania de achar que é a dona da Fazenda. De ficar dando ordem, faça isso, faça aquilo. Tem que fazer isso, aquilo. Quem tem que dar ordem aqui é o Fazendeiro”, destacou Sheherazade.

A ex-contratada do SBT ressaltou que a influenciadora se acha melhor que os outros colegas de confinamento: “Ela fala com você como se você fosse subalterno dela”. E Darlan Cunha concordou com a loira: “Direto, ela vira pra mim e fala pra pegar alguma coisa, procurar outra”.

O rapaz ainda contou para a colega o que faz quando recebe ordens dos colegas no programa. “Eu falei pra ela ‘eu não cuido mais do lixo, é a Jenny’. Todo nego vem falar comigo agora ‘e o lixo, o que que eu faço agora?’ é a Jenny”, completou.

Treta com Jenny Miranda Durante a primeira dinâmica entre os peões de A Fazendo 15, na noite de domingo (24/9), Rachel Sheherazade e Jenny Miranda brigaram na frente no apresentador Rodrigo Faro.

Ao ser questionada sobre seu relacionamento com Jenny, a jornalista afirmou que “não existe” um relacionamento entre ela e “essa pessoa”. “Não sabia como ela era uma pessoa bombástica e problemática”, continuou.

Neste momento, Miranda retrucou e Rachel devolveu: “Cala a boca que eu tô falando, tenha respeito”. “Você não tá no seu jornal”, disse Jenny para Sheherazade.

Cariúcha também entrou na briga, uma vez que Rachel citou um pedido de desculpas que recebeu da ex-filha de Gretchen em um momento em que ela estava com a relação estremecida com a protagonista do meme “sou toda natural, sou bonita pra caramba”.

“Se não gostou aqui vai ter baixaria e confusão, então vai pra casa, aqui não é seu telejornal”, disse Cariúcha.