TJSP nega pedido para soltar apresentador do SBT preso por tráfico

São Paulo – O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou nesta sexta-feira (15/3) um pedido para soltar o jornalista Marcelo Carrião, preso por tráfico de drogas e associação criminosa em 28 de fevereiro em Santos, no litoral sul de São Paulo. A 4ª Câmara de Direito Criminal entendeu que “não há dúvidas” sobre o envolvimento do suspeito nos crimes.

Carrião e outras oito pessoas foram presas em flagrante em uma operação da Polícia Civil de Santos. O jornalista é apontado como um dos fornecedores de duas mulheres que faziam “delivery de drogas” em bairros nobres da cidade. Em audiência de custódia no dia seguinte, sua prisão foi convertida em preventiva.

Ao pedir um habeas corpus de soltura, a defesa do apresentador argumentou que ele sequer conhecia os demais envolvidos e que a droga apreendida em sua casa era para consumo próprio.

Marcelo Carrião Reprodução

Marcelo Carrião Reprodução

Marcelo Carrião Reprodução

A relatora do pedido, desembargadora Fátima Vilas Boas, citou conversas de WhatsApp entre Marcelo Carrião e outros indiciados e comprovantes de transferências via Pix.

“Com base nas conversas obtidas através de WhatsApp não há dúvida quanto ao envolvimento do acusado na prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo: demonstrado através de diálogos mantidos que todos realizam o comércio ilícito de substâncias entorpecentes, notadamente maconha e drogas sintéticas, fazendo uso, inclusive de um cardápio e de arquivos de mídia de substâncias entorpecentes, realizando a entrega e recebendo valores em espécie e em transferência via PIX”, afirma a desembargadora.

Fátima Vilas Boas afirmou ainda que o habeas corpus não tem o objetivo de discutir o valor das provas, mas sim se há ilegalidade na prisão preventiva.

“Assim sendo, a decisão atacada não se mostra ilegal ou abusiva, e o que a mais se argumenta foge ao que é passível de apreciação nesta estreita via procedimental”, diz a desembargadora.

O Metrópoles questionou a defesa de Marcelo Carrião sobre a decisão da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e aguarda retorno.

Repórter e apresentador Marcelo Carrião começou sua carreira como jornalista há mais de 30 anos, como produtor na TV Mar, filial da Manchete no litoral, em 1993, aos 21 anos. Dois anos depois, concluiu sua graduação em jornalismo pela Universidade Santa Cecília, em Santos, em 1995.

Ele permaneceu na emissora até 2005, quando foi contratado como repórter da TV Record, emissora em que trabalhou por cinco anos e oito meses. A migração para o SBT ocorreu em 2011.

Na emissora, se especializou na cobertura de polícia, cotidiano, comportamento e esporte. Em 2016, foi convidado a integrar o time de apresentadores do SBT Notícias, principal programa jornalístico da casa, em finais de semana e feriados.

Em suas reportagens, Carrião abordava temas diversos. Desde operações da polícia e flagrantes de tráfico de drogas a recordes de congestionamento e o frio em São Paulo. O jornalista foi desligado do SBT em 2019.