Todos os bairros de São Paulo estão com epidemia de dengue

Segundo boletim epidemiológico semanal divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (29), todos os bairros da capital paulista estão com epidemia de dengue. Os bairros Jardim Paulista e Moema, que antes estavam fora da lista, agora fazem parte dos bairros com a doença. Os dois eram os únicos que não tinham menos de 300 casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes, taxa utilizada para definir se a localidade está ou não em epidemia. Vila Jaguara, localizado na zona oeste, é o bairro com maior número de casos. Conforme o boletim, a região possui mais de 10.500 casos confirmados da doença para cada 100 mil habitantes. Já o bairro de Moema, possui o menor índice, com 304,1. Os números da doença subiram em uma semana cerca de 21,5%, sendo assim, passou de 181.020 para 220.029 se compararmos os dados da última segunda-feira (22) com os dados de hoje.

Conforme o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, o país chegou a marca de 4 milhões de casos de dengue, sendo ao todo, 4.127.541 casos. O ano de 2024 também é o que mais teve registros de morte da doença na história do monitoramento. Ao todo, até agora, são 1.888 mortes.

Os casos têm maior incidência em mulheres, com cerca de 55,1%, já os homens seguem com 44,9%. Já em relação à idade, jovens entre 20 e 29 anos são os que possuem maior taxa de contaminação.