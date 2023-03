Tomorrowland Brasil 2023 anuncia atrações: veja o line-up completo

Música

O line-up inicial do Tomorrowland Brasil, que acontece em outubro, conta com Steve Aoki, Martin Garrix, Alok e outros Juliana Barbosa

28/03/2023 16:51, atualizado 28/03/2023 16:51

Divulgação

O Tomorrowland Brasil, maior festival de música eletrônica do mundo, anunciou suas primeiras atrações nesta terça-feira (28/3). O line-up inicial conta com Steve Aoki, Martin Garrix, Alok e outros.

Veja o line-up completo:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Tomorrowland (@tomorrowland)

Mais sobre o assuntoSão Paulo

“Fuga da fauna”: MP tenta barrar festival de música eletrônica em parque de SPMundo

EUA recupera peças eletrônicas do balão chinês derrubado por militaresGrande Angular

Justiça autoriza troca de tornozeleira eletrônica de 459 extremistasMúsica

Break My Soul, de Beyoncé, ganha Grammy na categoria Dance/EletrônicaO Tomorrowland Brasil 2023 acontecerá em 12, 13 e 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu, interior de São Paulo.

As edições brasileiras aconteceram em 2015 e 2016 no mesmo local e reuniu cerca de 150 mil pessoas, segundo a organização do evento.

Os ingressos para o evento começam a ser vendidos na quinta-feira (30/3). Clique aqui para mais informações.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Rodoviáriametro-df-2021

Mais lidas Igor Gadelhahá 3 horas

Lula bate martelo e define juros de empréstimo consignado do INSS em 1,97%Celebridadeshá 2 dias

Angélica revela que perdeu a virgindade com apresentador de TVBrasilhá 7 horas

Jovem desaparecida há 3 dias é encontrada amarrada em construção em SCLeo Diashá 2 horas

Meu marido me endividou, e agora? Advogada explica caso Lexa e GuimêSão Paulohá 7 horas

Cofre tinha fotos de mulher com carimbo de juiz marcado nas nádegas Últimas notícias Música

Tomorrowland Brasil 2023 anuncia atrações: veja o line-up completoO line-up inicial do Tomorrowland Brasil, que acontece em outubro, conta com Steve Aoki, Martin Garrix, Alok e outros

Brasil

Adolescente é apreendido após tentar esfaquear colega em escola do RJCaso aconteceu na Escola Municipal Manoel Cícero, na Zona Sul do Rio. Adolescente foi levado ao hospital com ferimento no supercílio

Brasil

Professor é preso suspeito de abusar de crianças ao receber tarefasSegundo a polícia, o professor passava as mãos nos corpos das crianças 8 anos no momento em que as vítimas entregavam as tarefas

Igor Gadelha

Ministro de Lula dá medalha a sargento que tentou reaver joias de BolsonaroMinistro da Defesa de Lula, José Múcio agraciou com Medalha da Vitória sargento que tentou reaver joias de Bolsonaro apreendidas pela Receit

Brasil

PM influencer e DJ é preso suspeito de fazer “gato” em Teresina (PI)Conhecido por ser influenciador e DJ, o policial militar foi preso nesta 3ª. Empresas denunciaram o caso após flagrar o 3º “gato” do PM

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHelo