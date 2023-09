Torcedora do São Paulo é presa com 14 celulares furtados embaixo da roupa; veja o vídeo

Uma torcedora do São Paulo foi presa com 14 celulares furtados escondidos embaixo da roupa após a segunda partida da final da Copa do Brasil neste domingo, 24, no Morumbi. A partida entre o clube paulista e o Flamengo terminou empata em 1 a 1, resultado que deu o título da competição para o Tricolor Paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), parte dos aparelhos foi avaliada em mais R$ 15,5 mil. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a suspeita retirando os celulares escondidos embaixo de uma camisa, sob a supervisão de um policial. Ela foi localizada após uma denúncia do pai de uma das vítimas. Segundo a SSP, o homem teria visto o momento em que a suspeita puxou o celular do bolso da bermuda do filho, de 14 anos. Ainda segundo o órgão, a mulher foi detida no local e levada em seguida ao 34º DP (Morumbi), onde o caso foi registrado como furto. Posteriormente, outras cinco vítimas de furto logo após a partida foram localizadas e tiveram seus aparelhos devolvidos. A identidade da mulher não foi revelada e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa da suspeita. Antes do jogo, Diego Lugano, ídolo do São Paulo, sofreu uma tentativa de furto. O conteúdo foi compartilhado pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. Assista:

O 2º Batalhão de Polícia de Choque apreendeu 14 celulares com uma mulher que se passava de torcedora do São Paulo ontem na partida da final da Copa do Brasil, mas escondia os equipamentos subtraídos. Ela foi presa. Seis vítimas já tiveram os aparelhos devolvidos pela polícia. pic.twitter.com/aooo837inl — Guilherme Derrite (@DerriteSP) September 25, 2023

