Tragédia em SP: número de mortos no litoral sobe para 59 neste sábado

São Paulo – O número de mortos na tragédia provocada por chuvas e desmoronamentos no litoral norte paulista chegou a 59 neste sábado (25/2), o sétimo dia de buscas por desaparecidos, segundo boletim do governo de São Paulo.

Em São Sebastião, cidade mais castigada pelo temporal, 58 pessoas morreram. Uma criança morreu em Ubatuba.

Cinco vítimas ainda não foram identificadas. Entre os corpos já liberados para sepultamento, estão 19 homens, 17 mulheres e 18 crianças.

Neste sábado, o vice-presidente e ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) realizou um sobrevoo na região mais atingida. Ele defendeu que os desabrigados na tragédia furem a fila dos programas de moradia.

Ao lado governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Alckmin também visitou o Atlântico A140, maior navio de guerra da Marinha do Brasil, que virou hospital de campanha e começou o atendimento às vítimas do litoral no dia anterior.

Sem casaSegundo o balanço do governo de São Paulo, mais de 4 mil pessoas ainda estão sem casa após a tragédia. São 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados no litoral.

Bombeiros retiram corpo de vítima da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 2

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros retiram corpo de vítima da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 3

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros retiram corpo de vítima da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 8

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros retiram corpo de vítima da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 6

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros retiram corpo de vítima da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 4

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros, exército e voluntários fazem buscas de vítimas da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 23

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros retiram corpo de vítima da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 5

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros, exército e voluntários fazem buscas de vítimas da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 8

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros, exército e voluntários fazem buscas de vítimas da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 3

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros, exército e voluntários fazem buscas de vítimas da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 16

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros, exército e voluntários fazem buscas de vítimas da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 28

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros retiram corpo de vítima da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 1

Fábio Vieira/Metrópoles

Bombeiros, exército e voluntários fazem buscas de vítimas da chuva na Barra do Sary em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 5

Fábio Vieira/Metrópoles