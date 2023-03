Tréllez é suspenso por dois jogos por expulsão contra o Sergipe

O atacante Santiago Tréllez foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão, por causa da expulsão na partida contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste. Como já cumpriu a suspensão automática, ele terá que ficar fora de mais um duelo. Assim, não poderá ser relacionado para a última rodada do torneio, contra o Campinense.

Tréllez recebeu o cartão vermelho no segundo tempo do jogo, realizado no dia 15 de fevereiro. O atacante saiu do banco de reservas para substituir Léo Gamalho, mas, aos 46 minutos da etapa, deu cotovelada no volante Diego Aragão. O colombiano havia sido denunciado por agressão, que tem a pena mínima de quatro jogos, mas a atitude foi considerada apenas um ato hostil.

“A jogada foi muito rápida, em nenhum momento eu quis deixar o braço, não é meu caráter. Ele puxa meu braço quando eu estou com a bola, e eu soltei o braço para me livrar dele. E eu bato no peito dele. O juiz estava perto da jogada e me expulsou. Mas, em nenhum momento, foi minha intenção o agredir”, disse Tréllez, que participou do julgamento, realizado na sexta-feira (17), através de uma chamada de vídeo.

A punição, porém, não atrapalhará os planos do Vitória. Já sem chance de classificação na Copa do Nordeste, a comissão técnica optou por mandar a campo o time sub-20 para enfrentar o Campinense. O jogo será na próxima quarta-feira (22), no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

O time principal, por sua vez, seguirá se preparado para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia está marcada para 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão.