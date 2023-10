‘Tristeza e indignação’, diz Lula sobre morte de irmão de Sâmia Bomfim e mais dois médicos; Castro fala em ‘crime bárbaro’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou sobre os assassinatos de três médicos na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. “Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida (…) As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de Ortopedia. Minha solidariedade aos familiares dos médicos (…) A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso”, escreveu o presidente em sua conta no X. Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) e cunhado do também deputado Glauber Braga (PSOL) o que tem gerado especulações de crime de execução. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também fez uma declaração em sua rede social, onde classificou o crime como “bárbaro”: “Determinei ao secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que empregue todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime bárbaro que tirou a vida de três médicos e feriu outro na Barra da Tijuca. Minha solidariedade aos familiares das vítimas”.

“Entrei em contato com o ministro da Justiça, Flavio Dino, que colocou a Polícia Federal à disposição das investigações. Vamos unir forças para chegar à motivação e aos autores. Esse crime não ficará impune!”, afirmou Castro. Marcos Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, 33, e Diego Ralf Bomfim, 35, estavam conversando e consumindo no local quando foram surpreendidos por homens fortemente armados, vestidos de preto, que pararam o carro em frente ao estabelecimento e efetuaram os disparos. Daniel Sonnewend Proença, 32, levou três tiros, mas sobreviveu e está no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele deve ser transferido para uma unidade particular. Como nenhum pertence foi levado, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução. O motivo, porém, ainda será investigado.

