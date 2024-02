TSE anuncia criação de grupo de trabalho com Ministério da Justiça

Composto por integrantes da Corte Eleitoral e da PF, irá aprimorar rastreamento de indivíduos que atentam contra a democracia

Durante 1ª sessão do TSE do ano, o ministro Alexandre de Moraes disse que grupo visa monitorar aqueles que “atentam contra a livre vontade dos eleitores” Sérgio Lima/Poder360 – 27.jun.2023

Anna Júlia Lopes 1.fev.2024 (quinta-feira) – 21h05



O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, anunciou na noite desta 5ª feira (1º.fev.2024) a criação de um grupo de estudos, trabalho e execução com o Ministério da Justiça para aprimorar o rastreamento “daqueles que atentam contra a democracia”.

“O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo um grupo de estudo, trabalho e execução com membros do TSE e da PF (Polícia Federal) para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido do rastreamento daqueles que atentam contra a democracia, atentam contra a livre vontade dos eleitores”, declarou Moraes na abertura da 1ª sessão de 2024 do TSE.

O anúncio foi feito ao lado do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) e ex-colega de Moraes.

Durante a sessão, Moraes falou em mais de uma ocasião sobre a defesa do regime democrático. Afirmou que, em defesa da democracia, é necessária uma nova análise e um “equacionamento das regras eleitorais”.

No seu discurso de abertura, o ministro cobrou por parte do Congresso Nacional uma regulamentação das redes sociais. De acordo com ele, a utilização dos meios de comunicação em massa tem sido um dos “grandes problemas” da democracia contemporânea.