Tucano histórico, José Anibal assume presidência do PSDB em SP

São Paulo — O ex-senador José Anibal foi escolhido, nesta quinta-feira (29/2), o novo presidente do PSDB na capital paulista. A decisão foi tomada pelas executivas nacional e estadual do partido.

Em nota, o PSDB afirma que a escolha se deu após “consulta a líderes históricos da legenda em São Paulo”. José Anibal é um dos fundadores do partido e não é favorável a apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que foi eleito vice na chapa do tucano Bruno Covas (morto em 2001).

O tucano tem mantido conversas com a campanha de Tabata Amaral (PSB), e está entre os que não descarta a ideia de lançar uma candidatura própria à Prefeitura paulistana.

Em nota, o partido menciona a necessidade de eleger vereadores para ter uma “bancada relevante” na Câmara Municipal, mas não faz menção aos próximos passos em relação à Prefeitura.

O PSDB enfrenta a falta de consenso sobre quem apoiar na capital paulista em meio à crise que a sigla vive desde a derrota do ex-governador Rodrigo Garcia nas eleições de 2022.

O Metrópoles mostrou em outubro passado que a legenda já perdeu 10 mil filiados, entre eles prefeitos de cidades do interior que migraram para legendas como o PSD, do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab.

Além disso, internamente a legenda calcula que sete dos oito vereadores da bancada tucana na Câmara Municipal devem migrar para o MDB, partido de Nunes, ou o União Brasil, do presidente da Câmara, Milton Leite.

No fim de semana, a convenção estadual do PSDB terminou sem consenso para o novo nome do presidente paulista, mas com um acordo para manter uma chapa única no controle do diretório, presidido interinamente pelo prefeito de Santo André, Paulinho Serra.

Serra e o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, assinaram a resolução que nomeou José Anibal presidente municipal do partido.

“O objetivo principal é recolocar o PSDB como protagonista do processo político na maior cidade do Brasil. Não podemos deixar que o legado de Bruno Covas e José Serra, que foram prefeitos de São Paulo, sejam ignorados”, diz Perillo em nota.