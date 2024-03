Eleições 2024: Dalvadisio Lima vai à Salvador e se reúne com líderes políticos

Nesta segunda-feira 11 de março o vice prefeito de Itamaraju, Dalvadisio Lima esteve na capital baiana acompanhado de Geraldo Seles, vice-presidente do Partido Progressista municipal, onde tiveram algumas agendas políticas com lideranças do Estado.

Pela manhã tiveram um encontro com o deputado Federal Mário Negro Monte Júnior, que também é Presidente estadual do PP Partido Progressista da Bahia e Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da câmara federal.

Mario destacou a importância de ter uma liderança como Dalvadisio no progressistas e do seu compromisso em ajudá-lo no que for necessário para levar ações que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas no município e reforçou total apoio nas eleições 2024.

A tarde Dalvadisio e Geraldo tiveram um encontro com Adolpho Loyola, chefe de gabinete do Governador Jerônimo Rodrigues, onde também trataram de demandas do município e sobre as eleições 2024, onde Dalvadisio é pré candidato a prefeito.

Adolpho Loyola deixou bastante claro a importância da eleição municipal, onde o governador Jerônimo Rodrigues tem total interesse e vai estar empenhado em eleger um prefeito que esteja alinhado com as políticas públicas do Estado.