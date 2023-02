Ucrânia troca ministro da Defesa semanas antes de guerra completar 1 ano

O governo da Ucrânia anunciou, neste domingo (5/2), a saída do ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, do cargo, após quase um ano de guerra contra a Rússia. A pasta agora passará a ser chefiada por Kirilo Budanov, que comandava até aqui a inteligência militar.

“A guerra às vezes determina mudanças na política de pessoal. As circunstâncias exigem fortalecimento e reagrupamento. É o que está acontecendo agora e acontecerá no futuro”, disse David Arakhamia, que lidera a bancada do partido governista Servo do Povo no Parlamento.

“O inimigo está se preparando para uma ofensiva. Estamos nos preparando para nos defender e retomar o que é nosso.”

A saída de Reznikov vem em meio a acusações de corrupção e má gestão no governo ucraniano. A Defesa foi alvo de polêmica após a descoberta de contratos superfaturados de refeições. Na ocasião o agora ex-ministro culpou seu vice, Viatcheslav Chapovalov, que supervisionou as aquisições e pediu demissão quando o escândalo aconteceu.

Outros personagens do primeiro escalão do governo também caíram nos últimos meses. Kirilo Timochenko, adjunto da chefia de gabinete, deixou o cargo após forte críticas da mídia local por se deixar fotografar dirigindo carros de luxo.

Kiev, Ucrânia

carta-bomba enviada a embaixada da ucrania em madri

Explosão em embaixada da Ucrania em Madri

ataques ucrania 1010

O pessoal do serviço de emergência atende ao local de uma explosão em 10 de outubro de 2022 em Kyiv, Ucrânia. As explosões desta manhã, que ocorreram pouco depois das 8:00, hora local, foram os maiores ataques desse tipo na capital em meses

Vasil Lozinski, vice-ministro das Regiões, foi mais um a cair, depois de admitir ter recebido US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões) em suborno. Foram demitidos ainda o procurador-geral adjunto, Oleskii Simonenko, vice-ministros do Desenvolvimento, da Comunidade, da Economia e da Política Social, todos por má gestão e suspeitas de corrupção.