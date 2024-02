“Uma afrodescendente assim gosta de um batuque”, diz Lula em SP

Presidente se referia a jovem negra que estava ao seu lado; participava de evento na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo

Lula ao lado de jovem negra que seria aprendiz na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo Reprodução/Canal Gov – 2.fev.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segurou as mãos de uma jovem negra nesta 6ª feira (2.fev.2024) e sugeriu que “uma afrodescendente assim” –se referindo a ela– “gosta de um batuque, de um tambor”.

A fala do petista foi em cerimônia de anúncio de investimentos em fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em São Paulo. Ele chamou a mulher, que trabalha na montadora, para elogiar seu desempenho. Segundo Lula, ela ganhou “um prêmio na Alemanha”.

Eis a íntegra do que falou o presidente: “Essa menina bonita que está aqui… Eu estava perguntando: ‘O que é que faz essa moça sentada? O que é que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela?’. Eu falei: ‘Ela é cantora. Ela vai cantar’. Aí perguntei: ‘Não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa? Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor’. Também não é”.

E continuou: “Eu falei: ‘Nossa, então ela é namorada de alguém’. Também não é. O que é que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz desta empresa e ganhou um prêmio na Alemanha”.

O presidente estava na fábrica da Volkswagen para acompanhar anúncios da empresa no Brasil.

A fabricante anunciou na 5ª feira (1º.fev) que aumentará seus investimentos no país em R$ 9 bilhões até 2028, totalizando R$ 16 bilhões com o valor já incluso do ciclo atual, de R$ 7 bilhões. A empresa também informou que lançará 16 veículos em 4 anos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e “total flex”.

GAFES DE LULA O presidente já teve outras declarações sobre minorias criticadas, como quando relacionou "problemas de parafuso" a casos de violência. Grupos que representam pessoas com deficiências e transtornos mentais reclamaram. E o presidente teve de pedir desculpas.

Outra vez, Lula disse ter "profunda gratidão" pelo que foi produzido na escravidão.

