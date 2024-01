Zilu revela o que levou Wanessa ao BBB: “Se ajustar financeiramente”

Mesmo com uma carreira consolidada na música, Wanessa Camargo aceitou o convite da Globo e entrou no BBB 24. Em entrevista a Joby Albuquerque, do TV Connect USA, Zilu Godoi explicou que a filha busca se ajustar financeiramente e, também, de maneira profissional.

“As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, que ela é bem resolvida financeiramente. Ela não é. É uma pessoa que está trabalhando, está lutando, tem dois filhos para criar, teve uma separação. Está em busca, financeiramente, de se ajustar”, declarou.

Zilu e Wanessa

Zilu Godoi e Wanessa

wanessa camargo e mae zilu

Mãe e filha: Zilu e Wanessa Camargo

Zilu Camargo e Wanessa

Zilu Camargo e Wanessa

A influencer ainda explicou que a filha busca mostrar a verdadeira Wanessa. Em busca de, profissionalmente, se ajustar. E ela está ali para isso, para mostrar isso. As pessoas não entendem, acham que ela não precisa. Não é questão de precisar, é questão de jogar. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Wanessa”, completou.

Por fim, Zilu avaliou a postura de Wanessa Camargo no jogo como “passiva”. “Eu falo: ‘Meu Deus do céu, eu quero entrar lá!”. Eu ia gritar, ia ficar doida lá dentro, ia xingar (risos). Não ia ficar quieta. E ela fica, é muito passiva”, finalizou.