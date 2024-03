União Brasil decide expulsar Chiquinho Brazão do partido após prisão por caso Marielle

Na noite deste domingo (24), a executiva nacional do partido União Brasil deliberou por unanimidade pela expulsão do deputado federal Chiquinho Brazão (RJ). A decisão ocorre após a prisão do parlamentar nesta manhã, sob suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). A reunião da executiva, conduzida de forma virtual, foi antecipada devido à gravidade do caso, segundo o partido. O senador Efraim Filho (PB) atuou como relator do processo de expulsão.

O partido informou que enviaria ainda neste domingo um ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com a decisão e ressaltou que Chiquinho Brazão já não mantinha vínculos com o União Brasil há algum tempo, tendo solicitado sua desfiliação ao Tribunal Superior Eleitoral no ano anterior.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA