Universitária atacada por colegas por entrar na faculdade após os 40 registra BO

A estudante de 45 anos que foi hostilizada por colegas da faculdade abriu um boletim de ocorrência na Polícia Civil, na última segunda-feira (20), por injúria e difamação contra as jovens que debocharam da idade da vítima.

Patrícia Linares Takizawa afirma que Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto a trataram de forma discriminatória após o trio querer “desmatricular uma aluna de 40 anos”, além de insinuar que ela deveria estar aposentada porque não saberia mexer na ferramenta do Google, segundo o g1.

O vídeo viralizou nas redes sociais no dia 10 de março, quando as três calouras de biomedicina debocharam de Patrícia através de um vídeo que foi publicado nos melhores amigos do Instagram.

“Uma colega veio me dizer que fizeram um vídeo caçoando da minha idade, e aí ela me mostrou o vídeo. Como eu estava com muito medo do trabalho, até porque é algo novo para mim, eu comecei a chorar”, disse Patrícia.

O etarismo feito pelas estudantes foi comentado até pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o ministro da Educação, Camilo Santana.