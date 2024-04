Vacina contra a dengue está disponível na rede pública de Teixeira de Freitas; saiba onde encontrar

Vacinação contra a dengue em Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

“Minha amiga teve dengue e parou no hospital, ficou muito tempo sem ir para escola e ela disse que chegou a perder o resumo da prova; ela ficou bem mal”, disse Eloá Lima, que não perdeu tempo e foi se vacinar contra a dengue na quarta-feira (03) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Complexo Ubirajara. O imunizante já se encontra disponível nos postos de saúde de Teixeira de Freitas, e é voltado inicialmente para pessoas de 10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias que não tiveram dengue nos últimos seis meses.

Os teixeirenses que receberem a vacina serão protegidos contra os quatro tipos do vírus da dengue, o que reduz significativamente o desenvolvimento de casos graves. A Maria Aparecida Oliveira levou a filha Ester para ser vacinada no Complexo Ubirajara; na ocasião, ela destacou os benefícios da ação e não poupou elogios às profissionais da unidade: “precisamos nos prevenir a tempo, não tem coisa melhor que cuidar da saúde. O atendimento aqui é muito bom e as vacinadoras são ótimas”.

É extremamente necessário estar atento à presença de sinais e sintomas de arboviroses nestes períodos e no momento antes da vacinação. A vacina contra a dengue será aplicada em duas doses, com a segunda ocorrendo após o intervalo de três meses. Os menores precisam estar acompanhados pelos pais e/ou responsáveis ou qualquer adulto maior de 18 anos no momento da vacinação. Caso apresente histórico de alergia, os menores vacinados precisam aguardar 30 minutos na unidade; caso não apresente, 15 minutos.

Vacinação contra a dengue em Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

Confira os postos de saúde que aplicam a vacina contra a dengue, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas :

Bela Vista 2

Bela Vista 3

Caminho do Mar

Castelinho

Centro

Centro de Diagnose

Colina Verde

Complexo Ubirajara

Estância Biquíni

Jardim Caraípe

Jerusalém

Kaikan Sul

Liberdade 2

Monte Castelo

Novo Jerusalém

Nova América

Ouro Verde

Redenção

Residencial Castelinho

Santa Rita

São Lourenço 4

Tancredo Neves 1

Teixeirinha

Ulisses Guimarães

Urbis

Vila Caraípe

Vila Vargas

Vila Verde

