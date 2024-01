Valentina Bandeira é “demitida” do BBB24 e fãs se revoltam com Boninho

A atriz Valentina Bandeira não estará no time de apresentadores do Big Brother Brasil, como ela mesma havia anunciado em dezembro, durante um podcast. Na ocasião, ela revelou em primeira mão que apresentaria o bate-papo com os eliminados ao lado de Thais Fersoza.

A informação de que Valentina Bandeira não está no elenco de apresentadores foi confirmada pela emissora em comunicado à imprensa. Segundo a emissor, a esposa de Michel Teló comandará a atração sozinha.

“Thais Fersoza estreia no Bate-Papo BBB, que recebe os eliminados após as noites decisivas de paredão. A apresentadora é a responsável por conduzir a conversa com o recém-eliminado e ter as suas primeiras impressões do jogo do lado de fora da casa, além de mostrar e comentar cenas marcantes de sua passagem”, diz o texto.

A Cora, de Quanto Mais Vida, Melhor, revelou que “ele é tudo isso”: “Ele seduz [até] uma planta. Surreal. O olhar dele é conquistador” Divulgação/Globo

Valentina Bandeira concedeu uma entrevista ao podcast Donos da Razão e comentou sobre João Guilherme Paulo Belote/Globo

Valentina Bandeira ficou conhecida por interpretar Cora, em Quanto Mais Vida Melhor. Na cena, ela se casa com Roni (Felipe Abib) Divulgação/Globo

Na avaliação de parte dos internautas, a suposta “demissão” de Valentina ocorreu por causa do vazamento antecipado do seu nome e de Thais Fersoza. A decisão foi equivocada na opinião dos fãs da apresentadora.

“Absolutamente incompreensível a TV Globo, o BBB, o Boninho cortarem a Valentina Bandeira porque ela falou que iria participar do bate-papo com o eliminado do BBB. Como se alguém tivesse alguma grande expectativa com o anúncio de quem vai apresentar isso. A curiosidade é outra”, comentou uma telespectadora.

“Eu ainda não superei a valentina bandeira ficar de fora do bate papo com o eliminado. É como se tivesse sido comigo”, lamentou a jornalista Aline Ramos no Twitter.

“Boninho, você trate de trazer a Valentina de volta, a última temporada foi uma bomba e você está nos devendo muito”, cobrou um fã de Valentina.

“Boninho tirou a Vivian e também descartou a Valentina, o velho precisa ser interditado”, revoltou-se uma usuário do X, antigo Twitter.