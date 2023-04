Valor do pedágio terá redução de 9% em rodovias no interior de SP; veja os valores

Os motoristas que utilizam as rodovias da região noroeste de São Paulo deverão pagar, em média, 9% a menos na tarifa do pedágio. A medida foi anunciada nesta quinta-feira, 27, e será implementada na segunda-feira, 1º, pelo Governo de São Paulo. A redução estava prevista no contrato de concessão. Os valores diminuirão nos pedágios de sete praças do Lote Noroeste de rodovias nas regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto e Barretos. A redução acontecerá em trechos situados nas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326), Carlos Tonanni (SP-333) e Laurentino Mascari (SP-333). Os preços variam entre R$ 8,50 e R$ 19,90 e serão aplicados na malha de 442 km, que será transferida para a concessionária EcoNoroeste, vencedora de licitação que prevê a redução da cobrança para usuários que trafegam pelo trecho com frequência. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a EcoNoroeste assumirá a malha que estava sob responsabilidade da empresa Triângulo do Sol. Em contrapartida, quem utiliza moto pagará pedágio nos 442 km da região. O valor será 50% do valor cobrado dos carros de passeio. Motociclistas estavam isentos do pagamento até então.

Veja como ficarão os valores do pedágio para carros de passeio:

Rodovia Washington Luís (SP 310)- Araraquara km 282+400: R$ 19,90 (tarifa era de R$ 20,70)

Rodovia Washington Luís (SP 310) – Agulha km 346+400: R$ 12,00 (tarifa era de R$ 13,80)

Rodovia Washington Luís (SP-310) – Catinguá km 398+500 : R$ 17,20 (tarifa era de R$ 19,50)

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP 326) – Dobrada km 307+600: R$ 9,80 (tarifa era de R$ 10,70)

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP 326) – Taiuva km 357+000: R$ 8,90 (tarifa era de R$ 9,80)

Rodovia Carlos Tonanni (SP 333)- Jaboticabal km 110+500: R$ 15,30 (tarifa era de R$ 16,80)

Rodovia Laurentino Macari (SP 333) – Itápolis km 179+700: R$ 8,50 (tarifa era de R$ 9,40)