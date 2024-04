‘Vamos para essa eleição com mais competitividade, mais força e certeza da vitória’, diz Éden sobre pré-candidatura de Zé Neto em Feira de Santana

Foto: Divulgação

Éden Valadares, presidente do PT na Bahia 12 de abril de 2024 | 08:01

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, afirmou que a pré-candidatura do deputado federal Zé Neto à Prefeitura de Feira de Santana nas eleições municipais de 2024 tem uma grande competitividade e disse estar confiante que o petista será eleito o novo prefeito da segunda maior cidade da Bahia, em entrevista à rádio Transbrasil, nesta quinta-feira, 11.

“Nós vamos para essa eleição com mais competitividade, com mais força e certeza da vitória do que foi 2020. 2020 passamos o segundo turno na frente, batemos na trave, mas agora tenho certeza que vamos conseguir fazer esse gol e Zé Neto será o prefeito de Feira de Santana”, disse Éden, que lembrou que Zé Neto é o deputado federal mais votado não só do PT como da Federação na Bahia inteira. “É alguém que acabou de sair da eleição com 62 mil votos para deputado federal somente na cidade de Feira de Santana. Então tem um carinho da cidade de Feira de Santana por ele, é evidente”, ressaltou o presidente do PT Bahia.

Éden destacou a importância da sintonia do projeto de Zé Neto com o projeto do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, e do presidente Lula, que venceram as eleições em 2022. “Além de a gente ter o presidente Lula, porque em 2020 a gente não tinha o Lula presidente, e de a gente ter o governador Jerônimo como governador, que não é daqui de Feira de Santana, mas se considera e ama Feira de Santana como um feirense. É em Feira de Santana que Jerônimo tem sua residência física, sua esposa é de Feira, seu filho é de Feira, do carinho, e isso conta muito, o afeto, o envolvimento pessoal do governador na nossa campanha”.

O presidente do PT Bahia disse que chegou a hora de Feira de Santana parar de perder tantas oportunidades de crescimento e desenvolvimento porque a atual gestão não se coloca como parceira do governador e do presidente Lula. “Uma postura um tanto distante, de concorrência com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Ao invés de aproveitar a parceria que pode trazer tanto investimento em políticas públicas, tanto investimento em obras estruturantes, tantos investimentos no desenvolvimento de Feira de Santana, da sua população e da qualidade do povo”, disse Éden.

O dirigente partidário afirmou ainda que o grupo do atual prefeito está em processo de desgaste muito grande e que não constrói uma candidatura nova. “Eles vão buscar o mesmo ex-prefeito de sempre para ser candidato, então não apresenta novos nomes, não apresenta material humano novo, e há uma dificuldade do grupo do atual prefeito de se unir. Tanto é que por conta dessa incapacidade de renovar, é que o deputado Pablo Roberto acaba apresentando uma candidatura, rompe com o grupo de Zé Ronaldo, rompe com o grupo de Colbert. Então nós vamos ter um grupo aí de Colbert e Zé Ronaldo dividido, com uma queda, com uma baixa”, disse Éden Valadares.

