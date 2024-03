Vanessa Lopes após BBB24: “Admitir que está doente é assustador”

Vanessa Lopes foi uma das convidadas do Altas Horas deste sábado (2/3) e falou sobre a sua saúde mental após a turbulência que viveu no BBB24. A influenciadora, que apertou o botão e desistiu do reality em meados de janeiro, ainda está distante das redes sociais para se cuidar e atualizou o seu quadro de saúde.

“Estou bem. Agora estou em tratamento, mas ainda estou assustada. Admitir que está doente é um pouco assustador, mas faz parte do processo, do tratamento e também para falarmos um pouco sobre saúde mental. Fico feliz em falar aqui com vocês sobre isso. Estou bem, mas quero ficar melhor ainda”, disse a tiktoker a Serginho Groisman.

Vanessa, que estava acompanhada da mãe e do pai, Liziane e Alisson, destacou a importância da rede de apoio familiar neste momento. “Quando cheguei em casa as primeiras pessoas que tiveram que cuidar de mim e me incentivaram a buscar um médico foram eles. E minha irmã também. Eu dei um baita susto nos meus pais”, falou.

Vanessa Lopes ainda destacou que tinha um atestado médico que a permitia estar presente no Altas Horas e contou que ainda não tem a dimensão de tudo o que aconteceu no BBB, por estar sem acesso as redes.

“Eu agora estou dando um tempo. Faz parte do meu tratamento ficar longe das redes sociais”, contou. “Só para avisar, eu tenho um atestado para estar aqui. Conversei muito bem com meu médico e parte do meu tratamento é não trabalhar e não voltar para as redes sociais. Eu nem entendo a dimensão de tudo o que aconteceu, porque não pude entrar nas redes sociais”, completou ela.