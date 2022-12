Vasco e Botafogo jogam duro e não assinam acordo com a Band

Como publicamos aqui na coluna dias atrás, o Cariocão de 2023 será transmitido pela Band. Só que a história não é bem assim. O contrato da emissora com a FERJ é de três anos, e prevê pelo menos 26 jogos na próxima temporada, mas há um impasse com Vasco e Botafogo, que não assinaram o acordo.

Esses dois clubes estão fora do contrato assinado com a Brax Sports, empresa responsável pela comercialização do projeto. Em síntese, Vasco e Botafogo ainda não sabem onde exibirão seus jogos como mandante no Campeonato Carioca. E não será na Band.

Em entrevista à Rádio Tupi, do Rio, o presidente da FERJ, Rubens Lopes, tentou explicar como ocorreram as negociações:

“A Brax Sports ofereceu aos clubes uma garantia mínima. Ou seja, os clubes entram no campeonato com um planejamento já sabendo o quanto irão receber de recursos. O valor foi de R$ 45 milhões, depois para R$ 50 milhões, que seria distribuído entre os quatro. Dessa discussão, desse critério, quem vai receber quanto, a Ferj não participa disso. O critério é estabelecido por uma decisão democrática”, disse o presidente.

Entretanto, voltou a velha discussão de valores igualitários, e Rubens Lopes ainda tentou argumentar:

“No mundo do futebol existe desigualdade, de acordo com o apelo comercial. Evidente que o patrocinador da camisa de um clube, não paga a mesma coisa para outro. Desigualdade em função do interesse comercial, isso acontece em todas as ligas”, declarou.

Lopes disse na entrevista que em determinados momentos chegou a sair da sala para deixar os dirigentes dos quatro clubes cariocas mais à vontade na mesa de negociação:

“Vasco e Botafogo, radicalmente, disseram que se a divisão não fosse igualitária, não iriam aderir. O prazo era curto, mas em função da intransigência desses clubes, que durante dois anos não receberam nada e agora radicalizaram. A FERJ não pode impor adesão. Quem quiser adere, quem não quiser, não adere. Quando lemos que a Ferj privilegiou, é uma declaração leviana, inconsequente e insana”, disse.

Em síntese, a Band poderá transmitir jogos de Vasco e Botafogo apenas quando esses dois clubes não forem mandantes.

