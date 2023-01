Gamboa tem podcast ao vivo e shows de Manuela Rodrigues e Pedro de Rosa Morais

A versatilidade é marca do palco do Teatro Gamboa, que se divide entre oficinas, shows, artes cênicas, podcasts ao vivo e programação infantil em programação diária. Abrindo a agenda da semana, nesta quarta-feira (18) ,o local vai sediar a gravação do terceiro episódio do Podcast Abissal, 9h, com a participação da multi instrumentista Carol Pêpa e apresentação de Luan Boré e Camila Jatobá. O projeto é gratuito e em formato híbrido (com a presença de público no teatro – retirada da cortesia 1h antes do início, na bilheteria do Gamboa ou via Whatsapp, no número 71/ 98631-3925 – e transmissão pelo canal do Gamboa no Youtube.

Outras Melodias é o show que o cantor Pedro de Rosa Morais apresenta nesta quinta-feira (19), às 19h, no Teatro Gamboa. Trata-se de uma homenagem ao cantor e compositor Luiz Melodia, projeto que sempre foi um grande desejo de Pedro: “A música de Luiz Melodia era a minha música de cabeceira quando morei no Rio de Janeiro, nos anos 80. Luiz era a cara da cidade, tempo de descobertas que marcou a minha vida”, declara o cantor.Os ingressos custam R$ 30/ R$ 15, à venda na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo, ou antecipadamente via whatsapp, no contato 71/ 98631-3925.

Na sexta-feira (20), a Ocupação Gamboa Abissal convida Thaise Maciel com seu novo show, Descobrir, a partir das 19h, com ingressos a R$ 30 / R$ 15, no formato híbrido (com a presença de público no teatro – venda na bilheteria 1h antes do início, ou via Whatsapp, no número 71/ 98631-3925 – e transmissão pelo canal do Gamboa no Youtube. Trata-se de um show com repertório inteiramente autoral, mesclando canções inéditas com as já lançadas “Bússola” e “Filha das Águas”, com nova roupagem. “Nem sempre é fácil remover o que nos cobre, mostrar a nossa essência de maneira crua, sem floreios. Descobrir vem para isso”, conta a artista.

No sábado (21) o grupo A Sereia e o Som convida crianças de todas as idades para assistirem, em formato presencial, aos espetáculos O Mistério no Reino das Águas e A Umbigada da Piaba. O primeiro acontece às 15h, o segundo às 17h, ambos com ingressos à R$ 30 / R$ 15, à venda na bilheteria 1h antes do início, ou via Whatsapp, no número 71/ 98631-3925. As apresentações narram a primeira e segunda partes da trilogia de Iara, uma sereia sabida que deseja aprender a cantar. Vovó Jaci, a Lua, conta para Iara que Janaína, a mãe dos peixes, pode ajudá-la nessa missão. Porém, para chegar até Janaína, Iara precisa atravessar o rio Paraguaçu até o mar. Os espetáculos levam ao palco Ana Luisa Barral, Ana Barroso e Maria do Sol como sereias brincantes, que cantam as aventuras, e voltam a acontecer no domingo (22), mas em novos horários: às 9h tem O Mistério no Reino das Águas e às 11h A Umbigada da Piaba, em formato híbrido.

Também no domingo, às 17h e em formato presencial, Manuela Rodrigues sobe ao palco do Gamboa com a terceira edição do show GilCaetanoChicoeEu, em que forma um dueto com o violonista Ruan de Souza e juntos interpretam canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque em diálogo com composições de Manuela, num espetáculo em que homenageia seus grandes mestres. A formação intimista, voz e violão, permite que os artistas Manuela e Ruan experimentem novos caminhos musicais para canções conhecidas. Ingressos custam R$ 30 / R$ 15, à venda na bilheteria 1h antes do início, ou via Whatsapp, no número 71/ 98631-3925.