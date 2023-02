Veja fotos da mansão que Taís Araújo e Lázaro Ramos colocaram à venda

Taís Araújo e Lázaro Ramos estão se desfazendo de uma mansão luxuosa que é de deixar qualquer um de queixo caído 09/02/2023 14:49, atualizado 09/02/2023 14:49

Reprodução/TV Foco

O famoso casal de atores da Globo, Taís Araújo e Lázaro Ramos, que sem dúvidas, é um dos mais amados e respeitados no ramo artístico do Brasil, está se desfazendo de uma mansão luxuosa que é de deixar qualquer um de queixo caído.

A mansão que os veteranos da Globo estão vendendo fica localizada no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. Vale dizer que a residência luxuosa de Taís Araújo e Lázaro Ramos conta com dois andares, além quatro suítes, piscina e quatro vagas na garagem. O imóvel está sendo vendido por R$ 5,9 milhões. Veja fotos:

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas