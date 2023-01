Veja o gol que deu o triunfo ao Bahia sobre o Atlético

O Bahia conseguiu mais um bom resultado na temporada 2023. Na noite desta quarta-feira (18), o tricolor venceu o Atlético de Alagoinhas, por 2×1, na Fonte Nova. Foi o terceiro triunfo em três jogos da equipe. O Esquadrão lidera o Campeonato Baiano, com nove pontos.

O triunfo sobre o Carcará foi construído ainda no primeiro tempo, com gol de Biel. Mas o Bahia levou o empate, em tento marcado pelo ex-tricolor Gustavo. A vitória azul, vermelha e branca só saiu aos 45 minutos do 2º tempo.

O volante Rezende deu uma de centroavante e da entrada da área acertou um chute sem chances para o goleiro Fábio Lima. Confira o gol do camisa 5: