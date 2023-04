Veja o que fazer em Brasília no feriadão de Páscoa

Enquanto muita gente conta as horas para o sextou, alguns já estão em ritmo de folga com o feriadão de Páscoa. Para quem quer aproveitar os próximos dias para se divertir e curtir o que Brasília tem a oferecer, o Metrópoles separou uma seleção que inclui festas de Carnaval fora de época, show sertanejo e também algumas programações temáticas para a criançada. Confira!

FESTABloco Lovezim

Quem está com saudade do Carnaval pode voltar a esbanjar glitter nesta quinta-feira (6/4). Sob o comando dos blocos Calango Careta e Desmaiô, o Calaf (SBS) recebe uma festa com pop, funk e sucessos que vão agitar todo mundo. Os ingressos custam a partir de R$ 35 e o evento não é recomendado para menores de 18 anos. https://www.sympla.com.br/evento/bloco-lovezim/1926069

BenzaDeus – Entrevista – Metrópoles

Grupo BenzaDeusBreno Esaki/Metrópoles

cantora Dezarie

Dezarie é atração do Festival FYAH – Cultura Black Foto: Divulgação Festival FYAH – Cultura Black

Dora, a Aventureira peça

Dora, a Aventureira é opção para a criançada Foto: Divulgação

1_Teresa-Lopes_Créditos-Guto-Martins-6

Teresa LopesGuto Martins/Divulgação

Realismo Fantástico de Iri Vilela – JK Shopping

Realismo Fantástico de Iri VilelaFoto: Divulgação

pitty matriz

PittyDivulgação

Brasília (DF), 31/08/2018 – Evento: Show Biquíni Cavadão- Local Iate Clube Foto: JP Rodrigues/Especial para Metrópoles

Biquini CavadãoJP Rodrigues/Especial para Metrópoles

Páscoa Solidária

A sexta (7/4) leva muito samba e pagode para a Orla Fit Arena Sport (QS 402, conjunto I, lote 1 – Samambaia Norte) com Tá na Medida, Crys, Ygão e mais. O evento começa às 20h e para entrar é preciso doar uma caixa de bombons. Não recomendado para menores de 18 anos.

Perde a Linha

Jaca Beats (RJ), Torch, J4K3, Severo, Savana e Itin do Brasil se apresentam na festa que ocupa o Birosca do Conic (SDS, bloco E, loja 3) nesta sexta-feira (7/4). O evento começa às 22h e tem entrada gratuita ate 0h, mediante retirada dos ingressos on-line. Para chegadas após o horário, as entradas saem a partir de R$ 20. Não recomendado para menores de 18 anos.

Sexta Embraza

O pagode brasiliense vai agitar a noite do Brazólia nesta sexta-feira (6/4). Com line comandado pelo grupo Benzadeus, a noite começa às 19h e tem também Thiago Bessa. As entradas custam a partir de R$ 30 e o evento não é recomendado para menores de 18 anos.

MÚSICA

Aniversário de Indiana Nomma – The 70’s

A cantora celebra bandas da qual fez parte com clássicos do rock, blues, soul e discoteca dos anos 1970. Com ingressos a partir de R$ 25, o show começa às 20h30. Verifique a classificação indicativa.

Breno Alves

O sambista é a atração desta sexta-feira (7/4) no Clube do Choro de Brasília. Com letras clássicas do estilo, ele sobe ao palco às 20h30 acompanhado de banda. As entradas custam a partir de R$ 25. Verifique a classificação indicativa.

Chorando Baixinho

O grupo segue o lançamento do EP Para Onde Vão as Lágrimas, desta vez com dois shows: sexta (7/4) na Praça da Bandeira (QI 7 – Guará) e sábado (8/4) na praça em frente à administração regional da Estrutural. A partir das 16h, com entrada gratuita e livre para todos os públicos, eles apresentam os quatro lançamentos autorais e duas faixas clássicas.

Clayton & Romário

Com hits como Ninguém é de Ninguém e Tá Querendo Eu, a dupla sertaneja Clayton & Romário é a atração do Modesto nesta quinta-feira (6/4). Não recomendado para menores de 18 anos, o show ocorre no Arena BRB Nilson Nelson a partir das 21h. Verifique o valor dos ingressos.

Dueto Brasil

A dupla formada por Marcello Linhos e Andréa Teixeira se apresenta com uma seleção do que definem como uma música “tocada e cantada genuinamente pelo povo” nesta quinta (6/4) no Clube do Choro de Brasília. O show começa às 20h30 e tem ingressos a partir de R$ 25. Verifique a classificação indicativa.

Feijoada com Samba

O projeto ocupa o Clube do Choro neste sábado (8/4) com Teresa Lopes. A apresentação começa às 13h com o melhor do samba nacional e tem couvert de R$ 15. O bufê à vontade sai a R$ 49,90 por pessoa. Classificação indicativa livre.

Festival FYAH – Cultura Black

A 4ª edição do evento ocupa o Minas Tênis Clube (SCEN) nesta quinta-feira (6/5) a partir das 22h com show de Dezarie e da banda Mato. Os ingressos custam R$ 80 (meia-entrada). Verifique a classificação indicativa.

Festival Rock Popular Brasileiro

Quem gosta de um bom rock vai poder curtir shows de grandes ícones do estilo neste sábado (8/4). Biquíni, Charlie Brown Jr, Frejat, Humberto Gessinger, Marcelo Falcão e Pitty são atrações do evento que ocupa o Arena BRB Mané Garrincha a partir das 15h. Os ingressos custam a partir de R$ 140 e o evento não é recomendado para menores de 16 anos.

Largo Tudo

O grupo de pagode se apresenta nesta quinta (6/4) no Puxadinho Bar (SH Boa Vista, quadra 1, condomínio Império dos Nobres – Sobradinho) a partir das 15h. No sábado (8/4), eles são atração no Incrível Restaurante (Rua das Paineiras, 6 – Águas Claras). Verifique a classificação indicativa e valores de couvert.

Só Pra Xamegar

A banda local leva o melhor do forró e sertanejo em uma sequência de shows no feriadão. Quinta (6/4), a partir das 18h, eles se apresentam no Texxas Bar ( SIBS quadra 1, EPNB). Na sequência tocam no Universidade Cozinha e Bar (SCN, quadra 3, bloco C, loja 1) a partir das 20h, e finalizam a noite no Dallas Flamingo (SPMN, EPIA, 003, lote 4), a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e os eventos não são recomendados para menores de 18 anos.

INFANTILAs Aventuras de Dorinha em Busca do Ovo Encantado

Inspirado no desenho animado Dora, a Aventureira, o espetáculo ocupa o Teatro Brasília Shopping (piso térreo do Brasília Shopping) nestes sábado (8/4) e domingo (9/4), às 16h. No palco, uma corajosa menina vai sair em busca do Ovo Encantado com ajuda de seu amigo macaco. Com classificação indicativa livre, a peça tem ingressos a R$ 30 (meia-entrada, válida também para doadores de 1kg de alimento).

Atividades Infantis

A criança vai poder curtir duas peças de teatro no Pátio Brasil neste fim de semana. Sábado (8/4), às 16h, quatro coelhos vão tentar desvendar O Mistério dos Ovinhos da Páscoa. Domingo (9/4), no mesmo horário, é a vez do Coelhinho Comilão aparecer para explicar porque alguns dos ovos estão sumindo da produção. As atividades são gratuitas, livres para todos os públicos e acontecem na Praça Central do shopping Pátio Brasil.

Aventura de Páscoa

Enquanto o Coelhinho da Páscoa se prepara para encher a criançada de chocolate, elas podem se divertir nas oficinas de orelha do coelho e com pinturas de rosto temática no ParkShopping Brasília. As atividades funcionam todos os dias, até 9 de abril, das 14h às 20h, e são gratuitas, mediante inscrição no app Multi. Verifique a idade mínima para participação. Quem também marca presença por lá esse fim de semana é o Coelho da Páscoa, que estará a postos para tirar fotos com a criançada.

Candy Land

A criançada vai poder se divertir no conjunto que inclui piscina de bolinhas e pula-pula em formato de carrinho de sorvete e escorregador até 30 de abril. A atração funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 12h às 20h, e custa R$ 30 a cada 30 minutos. Classificação indicativa livre, mas menores de 5 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Oficina de Páscoa

A criançada vai poder curtir as atividades que incluem produção de coelho de chocolate, confecção de embalagem e plantio de cenourinhas até 9 de abril no Conjunto Nacional. A atração é gratuita, tem duração de 30 minutos e é preciso fazer a reserva no aplicativo do shopping. Para crianças de até 12 anos.

Show Baby

Voltada para crianças de até 1 ano e 11 meses, a peça da Néia e Nando Cia Teatral é uma opção para a manhã deste sábado (8/4). Às 11h, no Teatro Brasília Shopping (piso térreo do Brasília Shopping) cantigas que atravessam gerações vão divertir os pequenos com ajuda de personagens de sucesso, como o Baby Shark e a Galinha Pintadinha. Os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada, válida também para doadores de 1kg de alimento) e podem ser adquiridos na bilheteria do espaço uma hora antes do da apresentação.

Visitas ao Coelho da Páscoa

Outra opção para a criançada no JK Shopping é bater um papo com o Coelho da Páscoa para garantir os ovos deste ano. O bichinho estará no mall aos sábados e domingos, das 13h às 16h30 e das 17h às 18h, até 9 de abril. A atração é gratuita e livre para todos os públicos.

TEATRODiogo Portugal

O humorista Diogo Portugal apresenta o espetáculo Não Me Cobre Coerência neste domingo (9/4). A apresentação começa às 20h no Teatro Caesb (Águas Claras) e tem ingressos a partir de R$ 70 (meia-entrada). Não recomendado para menores de 14 anos.

Nunca Foi Beckett

A peça do coletivo Teatro do Concreto é atração de sábado (8/4) e domingo (9/4) no Complexo Cultural Samambaia (Quadra 301, conjunto 5, lote 1). Com textos de Samuel Beckett, eles brincam com a composição da cena teatral nos primeiros romances do autor. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 16 anos.

EXPOSIÇÃOA Parte Pelo Todo

Instalações, objetos, aquarelas, vídeos, fotoperformances e fotografias formam a mostra de Lucas Dupin. Os trabalhos ficam disponíveis até 19 de agosto na Galeria Marcantonio Vilaça, no Centro Cultural do TCU (SCES, trecho 3). A entrada é gratuita e livre para todos os públicos, que podem passar pelo espaço de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Aqui Estou – Corpo, Paisagem e Política no Acervo do MuN

Até 2 de julho de 2023 o Museu Nacional da República será palco da exposição com curadoria de Sabrina Moura. Com entrada gratuita, a seleção reúne 50 peças sobre a arte brasileira da perspectiva decolonial. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9h às 18h30.

A Tensão

Até 23 de abril os brasilienses poderão conferir as obras de Leandro Erlich expostas no Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, trecho 2). Entre as obras estão uma piscina que você vê debaixo para cima, sem se molhar, e um elevador de fundo infinito. A entrada é gratuita, mediante retirada do ingresso no site do CCBB, e a classificação indicativa é livre.

Brumadinho de Braços Abertos

O Saguão Principal da Câmara dos Deputados recebe a exposição itinerante entre segunda (10/4) e sexta (14/4), a partir das 9h. A entrada é gratuita. Verifique a classificação indicativa.

Cores e Valores

As obras de Douglas Viana estão expostas no Mezanino BRB, na Torre de TV. Com visitação aberta de terça a domingo, das 12h às 18h, a mostra reúne obras no estilo street pop e ficará disponível até o fim de abril. A entrada custa R$ 10 e o evento tem classificação indicativa livre. As obras estão disponíveis para venda.

Ekó-Bé

Até 8 de abril será possível conferir as obras de Alessandra França, Diô Viana e Osvaldo Gaia na sala acervo da Referência Galeria de Arte (202 Norte, bloco B, loja 11). Fotografias, colagem, objetos, impressões, desenhos, esculturas e pinturas celebram o hoje, mas também a ancestralidade na visão dos artistas. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos e as visitas podem ser feitas de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.

Exposição Paulo Maciel

A mostra fica até 26 de abril na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul, bloco A, loja 67). Com visitação de terça a domingo, das 11h às 23h, e sábado, das 11h à 1h, o espaço reúne pinturas que o artista divide em dois grupos: “abstrato e mar profundo”. Entrada franca. Verifique a classificação indicativa.

Ilhas Mobílias

As obras da artista visual Marcela Campos ocupam a sala principal da Referência Galeria de Arte (202 Norte, bloco B, loja 11) até 8 de abril. Na mostra, é possível apreciar miniaturas e explorar memórias. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos e as visitas podem ser feitas de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.

Lá Onde Estiver

A mostra coletiva reúne vídeos, pinturas, esculturas, fotografias, performances e escritas de diferentes artistas nas galerias Principal, Piccola I e Piccola II da Caixa Cultural (SBS, quadra 4, lotes 3/4). Com visitação de terça a domingo, das 9h às 21h, a mostra tem entrada gratuita e classificação indicativa livre e está disponível até 30 de abril.

Menire Be Kayapó Djapej – A Mulher Kayapó e o Seu Trabalho

A Galeria Casa + Tachotte&CO (piso superior do Casapark, entrada pela Livraria da Travessa) recebe a mostra coletiva de artistas indígenas até 30 de maio. Com visitação aberta de terça a sábado, das 14h às 22h; e domingo, das 12h às 20h; a exposição reúne pinturas e objetos feitos por moradoras das aldeias Kaiapós Baú, Pukatoti, Kawatum, Kubenkokre, Krimej, Menkragnotire, Pukany e Jabui. Entrada gratuita e classificação indicativa livre.

Realismo Fantástico de Iri Vilela

A exposição fica disponível até 30 de abril na Galeria JK Espaço Arte (JK Shopping), com visitação aberta das 10h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 20h no domingo. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

OUTROSCasa Vintage

O shopping Casapark recebe uma feira de antiguidades nestes sábado (8/4), a partir das 10h, e domingo (9/4), a partir das 12h. Mas ela vem acompanhada de uma exibição de automóveis antigos. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, o evento reúne objetos e móveis vintage e também pelas colecionáveis.

SESI Lab – Maratona Star Wars

De sexta (7/4) a domingo (9/4), o SESI Lab (SCS, antigo edifício Touring Club, em frente ao Conic) exibe uma maratona especial da franquia Star Wars. As sessões gratuitas serão exibidas das 16h às 0h no túnel de conexão entre o SESI Lab e a Praça Zumbi dos Palmares. Verifique a classificação indicativa.