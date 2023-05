Veja que golaço: Vini Jr estraçalha defesa e toca para Rodrygo marcar

Mais um título do Real Madrid que tem a assinatura de Vinícius Jr e Rodrygo. Foi a final da Copa do Rei disputada em Sevilha neste sábado (6/5), contra o Osasuna.

Rodrygo fez os dois gols, ambos com participação decisiva de Vini Jr. No primeiro, o ex-flamenguista precisou apenas do espaço de uma folha de papel para mostrar o quanto ele é letal. Foi na linha de fundo e deu assistência para o ex-santista mandar para as redes. Veja o vídeo.

Mas Rodrygo – que fez gols decisivos na reta final da Champions League do ano passado – mostrou que é um jogador iluminado.

O Osasuna, com um time arrumado e brigador, já havia empatado. Depois de mais uma ótima jogada de Vini pela esquerda, Kroos finalizou da entrada da área, a bola desvia na marcação e sobrou para o camisa 21 fazer o gol do título.

Pensando bem, o Real Madrid pagou barato demais pela levar Vinícius e Rodrygo para Espanha. Cada um custou cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões) ao clube merengue. Os meninos de ouro valem mais do que isto. Muito mais!

Com eles, o Real Madrid simplesmente venceu tudo nos últimos 475 dias. É o menor período de tempo já utilizado pelo Real Madrid para conquistar todos os títulos oficiais possíveis.

▪️ Campeão da Supercopa da Espanha: 16 de janeiro de 2022

▪️ Campeão da La Liga: 30 de abril de 2022

▪️ Campeão da Taça dos Campeões Europeus: 28 de maio de 2022

▪️ Campeão da Supertaça Europeia: 10 de agosto de 2022

▪️ Campeão do Mundial de Clubes: 11 de fevereiro de 2023

▪️ Campeão da Copa do Rei: 6 de maio de 2023

