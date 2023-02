Veja quem são as vítimas de chacina em Sinop, no Mato Grosso do Sul

Sete pessoas morreram em uma chacina em Sinop, no Mato Grosso, nesta terça-feira, 21. As vítimas são seis homens e uma adolescente de apenas 12 anos. O pai da garota também foi morto. Outras duas pessoas conseguiram sobreviver. Entre elas, a mãe da jovem assassinada. O crime teria sido motivado por uma derrota em uma partida de sinuca. Segundo investigações da polícia, eles não aceitaram perder a partida apostada e, por isso, mataram as vítimas. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem de camiseta azul rende as vítimas, armado com uma pistola. Pouco tempo depois, um outro homem entra no bar armado com uma espingarda calibre 12 mm e atira várias vezes contra as pessoas. Os dois fogem do local logo após as execuções. Seis pessoas morreram no local. Um homem chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Os autores do crime foram identificados: Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos. Veja quem são as vítimas:

