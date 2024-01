Vem novela aí? Gloria Perez se manifesta sobre saída de Vanessa do BBB

A desistência de Vanessa Lopes do BBB 24, após apertar o botão, continua rendendo nas redes sociais. Dessa vez, quem comentou sobre o assunto foi Gloria Perez. A autora de novelas da Globo aproveitou o X, antigo Twitter, para manifestar a sua opinião.

“Quando a sua identidade é forjada no mundo virtual e você se vê jogada no mundo real… esse desconhecido”, escreveu, selecionando uma foto em que a tiktoker aparece com as mãos na boca em frente ao botão.

Quando a sua identidade é forjada no mundo virtual e você se vê jogada no mundo real… esse desconhecido. pic.twitter.com/8HG0ecN2db

— Gloria Perez (@gloriafperez) January 20, 2024

vanessa_lopes_resized_compressed

Vanessa Lopes chora no BBB 24 Reprodução

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes BBB24

Vanessa Lopes Foto: Divulgação

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Reprodução/Instagram

Nos comentários da publicação, muitos usuários concordaram com Gloria. “Tem um pouco de razão, apesar de ser um reality, ela demonstrou, de certo modo, a realidade desta geração. Não foi a falta da internet, foi o ‘viver a realidade” e perceber que: não era a mais famosa, precisava fazer mais que um vídeo tiktok, não ter uma equipe fazendo por você”, disse um.

“Acredito que o mundo virtual ao qual ela vive é mais confortável para ela, pois a interação com o publico é virtual e daí ela ganha dinheiro sem grandes esforços. BBB é o mundo real, em que você interage diariamente com pessoas reais. Pirou”, pontuou mais uma. Outra ainda falou sobre Vanessa aparecer na TV. “Só não coloca ela na próxima novela”, pediu.