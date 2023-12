Vereadores de Itamaraju, aprovam projetos e indicações, mesmo com troca de farpas

A falta de DECORO e respeito por parte dos parlamentares, demonstra uma ignomínia dos itamarajuense, diante dos atuais representantes do legislativo.

Inúmeros perfis das redes sociais compartilharam e publicaram cenas de parte da sessão ordinária desta terça-feira (12) de dezembro, que teria com principal objetivo apresentar leis e debates que permita um equilíbrio social. No entanto, o recinto foi tomado por momento de baixaria e falta de respeito com os visitantes, homenageados e edis.

Nos atos regimentais foram lidas a ATA da sessão anterior e texto bíblico, com aprovação do documento que relata as ações anteriores presidida pela vereadora Jozeni Alves Bonfim (Ny).

Em pequeno expediente foi realizada a leitura das indicações, pedidos de providência e projetos de leis, atos legislativos que representam as necessidades direcionadas a comunidade.

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício 2024, com teto de gastos de aproximadamente R$ 280 milhões de reais no próximo ano, por parte do executivo municipal;

Projeto de Lei 023/2023, onde declara a Cavalgada e demais tradições esportivo-culturais rurais como patrimônio cultural imaterial do município de Itamaraju;

Projeto de Lei 024/2023, que estabelece a implantação e implementação da Política municipal de Educação Integral em Tempo Integral na rede pública municipal de educação de Itamaraju;

Projeto de Lei 025/2023, dispões sobre a criação, no município de Itamaraju, de ajuda de custo para os Atiradores do Tiro de Guerra (TG 06-025) – “Bolsa Atirador”;

Decreto 024/2023, que institui e oficializa a canção do Tiro de Guerra de Itamaraju (TG 06-025);

As indicações 050/2023, 052/2023 e 053/2023, com alteração de nomes de ruas no Conjunto Habitacional Vista Bela, construção de ponte que dá acesso à Associação Renascer, construção de ponte localizada no distrito de Pau D’ Alho;

Em grande expediente foi franqueada a palavra para os legisladores, que utilizaram a tribuna para trocar acusações, tornando a audiência no ambiente tóxico e improdutivo, apenas repleto de indignação da população presente. Talvez a presença do público presente serviu de combustível para o momento prosaico.

Após a suspensão da audiência por alguns minutos, foram colocados os projetos em votação, onde a maior parte foi votada em caráter de unanimidade pelos edis. Demonstrando que as imagens de confronto, somente ocorrem ou divergem no diálogo.

Devido a reforma na casa parlamentar municipal, as audiências públicas do poder legislativos estão ocorrendo no auditório do colégio modelo localizado no bairro Jaqueira.

A sessão desta terça-feira (12) de dezembro, também marcou o encerramento do ano parlamentar.