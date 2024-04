Vídeo: bandidos trocam tiros com vigilantes em ataque a carro-forte

São Paulo – Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de assalto a um carro-forte na tarde desta terça-feira (23/4) na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar (PM), os bandidos atacaram o veículo em frente a uma casa lotérica no bairro Jardim Interlagos.

Os suspeitos pararam o carro branco na esquina e saíram atirando nos vigilantes do carro-forte. Um motociclista que estava estacionado no caminho se assustou e saiu correndo pela rua.

Os criminosos fugiram sem levar nada.

De acordo com a Guarda Municipal de Hortolândia, policiais encontraram o veículo utilizado no assalto, um Chevrolet Onix branco, no bairro Jardim Villagio Ghiraldelli, a cerca de 6km do local do crime.

A Prefeitura de Hortolândia disse que um vigilante foi atingido de raspão no braço por um disparo de arma de fogo. “Ele foi socorrido pela Polícia Militar, sendo encaminhado ao Hospital Mário Covas, onde foi atendido e liberado”.

A administração municipal disse ainda que “a Central de Monitoramento está colaborando ativamente com as autoridades, utilizando as câmeras de segurança instaladas nas principais vias da cidade, para auxiliar nas investigações da ocorrência em curso”.