Elana deixa vazar foto em clima de romance com jogador do Corinthians

A ex-BBB19 Elana deixou escapar que está se relacionando com um jogador de futebol do Corinthians. A influenciadora digital publicou, sem querer, neste domingo (19/3), uma foto ao lado do famoso e logo apagou.

Apesar da rapidez de Elana, a equipe desta coluna conseguiu salvar a foto publicada pela ex-BBB e ex-No Limite com Gil, zagueiro do clube paulista. Nela, os dois aparecem abraçados, tirando uma foto juntos no espelho.

Ex-BBB Elana e Gil

Ex-BBB Elana e GilReprodução/Instagram

Danrley Lazaro Ramos Elana e Rodrigo bbb19

Danrley, Elana e Rodrigo participam de filme dirigido por Lázaro Ramos

ELANA bbb19

Reprodução/TV Globo

elana danrley bbb

Os dois se tornaram líderes duas vezes seguidasTV Globo/Divulgação

5 – Elana Valenaria

Elana ValenariaIude e Gabriel Siqueira/Imagem cedida ao Metrópoles

Elana – No Limite

Ex-BBB19, Elana Silva foi a 9ª eliminada da edição do reality. Durante sua passagem no programa, fez alianças e trocou muitas farpas com outros brothers. A piauiense de 27 anos é engenheira agrônoma, modelo e influencerGlobo/Divulgação

Procurada pela coluna LeoDias, a equipe de Elana não respondeu às nossas mensagens. O espaço segue aberto para a influenciadora digital falar sobre o novo affair.

