Vídeo chocante: mulher pede socorro a PMs, mas leva socos e chutes dos policiais

Uma testemunha registrou, em vídeo, uma mulher de 25 anos, sendo espancada por dois policiais militares no município de Primavera, na Zona da Mata Sul, em Pernambuco. As imagens flagraram os PMs dando socos e tapas no rosto da vítima no meio da rua, em frente ao fórum da cidade. A corporação afastou os policiais e abriu sindicância para apurar o caso.

As agressões ocorreram na parte externa do Clube Municipal de Primavera, onde ocorria um show, no domingo (16/4). Na ocorrência policial, a vítima foi identificada como Nadiane Kênia da Silva Ramos. Ela relatou na delegacia que estava caminhando na rua com o irmão, quando teve a sensação de que estava sendo perseguida e se aproximou de uma viatura policial para pedir ajuda.

A mulher contou que se aproximou da viatura e se apresentou como ex-companheira de um policial reformado já falecido. No vídeo, é possível ver a vítima conversando com os policiais sentados no banco dianteiro da viatura. Logo depois, o carro anda um pouco para frente e para. Irritados, os policiais desembarcam do veículo e agredem a mulher.

Veja imagens das agressões:

Socos e tapasAs filmagens flagraram o momento em que os militares dão socos e tapas na cabeça da vítima, que estava acuada e tentou se proteger com as mãos. Enquanto sofre as agressões, a mulher acaba sendo empurrada na direção do outro policial, que dá um tapa no rosto dela.

Após o espancamento, um dos policiais lançou spray de pimenta nos olhos da vítima. Depois disso, os militares voltaram à viatura e deixaram o local.

Com hematomas no corpo, ela disse que foi socorrida por moradores que passavam pela via e voltou para casa. O caso é investigado pela Corregedoria da PM local.