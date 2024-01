Exclusivo: filho de Jorge Ben é acusado de abandonar ex grávida

Gabriel Ben Menezes, filho de Jorge Ben Jor, está sendo acusado de abandonar a ex-namorada, atualmente grávida de 8 meses, sem nenhum auxílio. Kamille Millane conversou com a coluna, com exclusividade, e relatou as dificuldades que vem passando ao tentar contato com o músico, que mora nos Estados Unidos.

A modelo contou que os dois se conheceram em Brasília, ficaram juntos por três meses, que chegou a conhecer a mãe de Gabriel e que quando descobriu a gravidez, ele sumiu.

“Entrei com advogado, mas o oficial de Justiça não está encontrando o Gabriel. Desde novembro, ele já veio ao Brasil três vezes, mas ele está se ocultando para resolver esse problema, que é fazer o reconhecimento de paternidade e me ajudar, porque fiquei abandonada”, desabafou.

Em seguida, Kamille deu mais detalhes do relacionamento: “Quando eu descobri que estava grávida, ele mesmo se prontificou a contar para a mãe e ao pai, ele me levou ao médico pra fazer ultrassom. Depois disso, ele sumiu, mas antes me fez passar por abuso psicológico, dizendo que eu ia ficar gorda, que eu não tinha o mesmo estilo de vida que ele e outras coisas horríveis”, relatou.

Gabriel Ben e a ex-namorada, Kamille

E seguiu com o desabafo: “Ele me fez muito mal, me causou até depressão. Tenho encaminhamento para o psiquiatra, mas ainda não tive apoio nenhum. Eu não fiz filho sozinha, estou tentando resolver as coisas pelo lado certo, fui pra Justiça, mas ele está se ocultando. Ele me bloqueou, já tentei contato de outros número e não consigo”.

Sem trabalhar e com outra filha pequena, a modelo está vivendo com os pais: “Perdi meu apartamento e meu trabalho, estou passando uma gestação nada legal, estou doente, passei a gestação inteira praticamente no hospital, sofri abusos psicológicos por parte dele. Já tentei contato de todas as formas. Eu não sei mais o que eu faço”, disse, antes de completar:

“Eu não queria expor mais para zelar por minha saúde e do meu filho. Mas já estou de 8 meses e ele não apareceu. Não tenho mais o que fazer, nem o enxoval básico para o bebê eu tive condições de fazer”, lamentou.

E finalizou: “A vida dele está seguindo, enquanto a minha parou, estacionou. Aconteceram várias coisas. Eu não estou bem de saúde, meu psicológico não está bem. A mais prejudicada sou eu, já estou pra ganhar o bebê, ele não aparece e não consigo resolver nada. Se nem a Justiça, que é a Justiça, não está resolvendo, não está intimidando, não sei mais o que fazer”, concluiu.

Procurada pela coluna, a assessoria de Jorge Ben afirmou que Gabriel conheceu Kamille em um festival de música eletrônica no Chile, ficaram umas 4 vezes e depois ficou sabendo da gravidez. O representante declarou, ainda, que se for confirmada a paternidade, ele vai assumir a criança. Porém, segundo Gabriel, Kamille pediu coisas que ele não tem como bancar, como apartamento e viagens.

Desabafo nas redes sociais Kamille Millane viu seu nome bombar na mídia após ser apontada como a pivô do término entre Gabi Martins e Lincoln Lau. A influencer revelou, quando estava grávida de 14 semanas, que o ex-namorado, no caso Gabriel Ben, a teria abandonado.

“Eu, a cada dia que passa, tento lidar com falta de caráter de um homem de 40 anos que vive em um mundo que não existe, que tem total apoio da família em fazer o que faz… não faz nada né? Infelizmente, antes de conhecer, eu enchia a boca para falar bem da pessoa que eu conheci! Agora eu tenho vergonha e nojo”, declarou.

A influencer disse que muitas pessoas não vão entender sua postagem, mas continuou o seu desabafo. “Eu realmente estou ficando esgotada emocionalmente com a falta de responsabilidade da família em apoiar um marmanjo que até a mãe disse da própria boca que não trabalha e não faz nada da vida”, detonou.

Na sequência, Kamille acusou o namorado de abandoná-la. “É muito fácil você abandonar a sua namorada grávida no Brasil e ir embora, tocar a vida como se nada tivesse acontecido”, pontuou.

A famosa disse que não ia mais ficar calada com a situação e expôs, ainda mais, o ex. “Não vou mais passar por nada calada! Cada coisa que acontecer a partir de agora vou expor, vou postar, vou fazer o que for preciso para você passar vergonha e aprender a ser homem! Se sua mãe não te ensinou a ser homem com caráter, a vida vai começar a te ensinar”, relatou.

Kamille disse que não vai deixar o namorado ter vida fácil. “Se eu que sou gestante não tenho um dia de paz, passando por tudo isso sozinha e ainda com esses problemas de saúde que me surgiram na gravidez, eu não vou dar um dia de paz para você, Gabriel. E muito menos para sua família que tem conhecimento da minha gravidez. A sua vida mansa acabou…”, detalhou.

Por fim, a influencer mostrou um print da conversa com o namorado. “Olá, Kamille, espero que você esteja bem. Só queria pedir um favor, por favor. Pede para suas amigas, sua irmã, sua mãe, etc, parem de entrar em contato comigo. Como já conversamos, nem temos certeza que o bebê é meu. Vamos tratar o assunto com responsabilidade depois de confirmar se realmente é meu, por favor. Abraços, Gabriel”, dizia a conversa.