Vídeo: granada é abandonada em gramado às margens do Lago Paranoá

Um artefato explosivo deixado no gramado de um clube do Setor de Clubes Esportivos Norte mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no início da tarde de segunda-feira (10/4). O objeto foi localizado próximo às margens do Lago Paranoá.

A PMDF, por meio do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), foi acionado por volta das 14h e deu início aos procedimentos adotados quando há suspeita de material explosivo. Um robô chegou a ser usado.

Assista:

Após análise, a corporação verificou que o objeto é uma granada de treinamento que simula o funcionamento de uma real, mas com potencial destrutivo menor. O artefato foi recolhido pelos policiais e levado ao batalhão.

Não há informações sobre quem teria deixado o material explosivo no local.