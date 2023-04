Palestra com equipe do CER IV conscientiza teixeirenses vinculados ao CRAS sobre o autismo

Palestra no CRAS Castelinho sobre o autismo (Foto: Wesley Morau)

Na última quarta-feira (19), a Secretaria de Assistência Social promoveu uma palestra no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Castelinho referente ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril.

O evento contou com a participação da equipe do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), que abordaram questões como a visibilidade e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de orientações sobre sinais, sintomas e tratamento.

“Tem muitas pessoas que acham que nossos filhos estão ‘tendo crise’ ou ‘de birra’. Vários lugares não aceitam eles”, disse Kelly de Oliveira, vinculada ao CRAS e presente no evento. “Por isso, é muito importante ações assim para conscientizar as pessoas sobre o que de fato é o autismo”.

