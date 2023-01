Vídeo: homem é executado em mercado do Mato Grosso

Últimas notícias Vídeo: homem é executado em mercado do Mato GrossoCâmeras de segurança registraram o momento em que a vítima entra no comércio para fazer as compras e é surpreendida por um atirador

Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro no Rio de JaneiroCorpo pode ser de rapaz que desapareceu na noite de sábado (7/1), após seguir para o município vizinho para comemorar o aniversário de amigo

Buscando blindagem de radicais, Tarcísio se reúne com Lula e militaresSão Paulo – Enquanto tenta se descolar dos seguidores mais radicais de seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, responsáveis pelos atos de terrorismo em Brasília, mas sem desagradar todos os eleitores bolsonaristas, o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com comandantes do […]

Filho de Bolsonaro expõe Gabriel, do BBB, e afirma que ele o seguiaJair Renan Bolsonaro confirmou que o integrante da Casa de Vidro do BBB23 o seguia antes de entrar no reality

Flamengo fura a bolha e aparece entre os 20 mais ricos do mundoNa lista dos times com maior faturamento em 2022, o Flamengo está em 18º lugar, à frente do Milan da Itália