Vídeo: repórter da Band é picado por marimbondo durante ao vivo

Reprodução/ Band

1 de 1 Repórter da Band é picado por marimbondo durante ao vivo – Metrópoles – Foto: Reprodução/ BandCristian Dimitrius passou por um perrengue nada chique durante o programa Melhor da Noite, da Band, nessa quarta-feira (4/10). Direto da Amazônia, o repórter do Planeta Incrível acabou sendo picado por um marimbondo durante o ao vivo.

Logo que entrou ao vivo para falar com Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, apresentadores do Melhor da Noite, Dimitrius se assustou ao ser picado pelo inseto. Veja o vídeo aqui!

Zeca Camargo iniciou a participação de Dimitrius brincando com a situação e pedindo que o colega tomasse cuidado com os insetos. “Olha, Dimitrius, nós estamos loucos pela próxima aventura, só vou pedir para você tomar cuidado com os marimbondos”, disse ele.

Dimitrius, por sua vez, também entrou na brincadeira e mostrou o braço inchado para as câmeras: “Foi doída, viu? Está até inchado, mas é normal”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?