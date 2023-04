Vinhos: Salvador recebe Vin Première 2023, do Grupo Valduga

Mais de 100 brancos, tintos, rosés e espumantes de todo o mundo poderão ser degustados durante o Vin Première 2023, um encontro especial para os amantes do vinho promovido pelo Grupo Famiglia Valduga. O evento, que tem uma expectativa de público de até 500 pessoas, acontecerá em 18 de maio, das 18h às 22h, no Yacht Clube da Bahia —Barra.

Estarão presentes o sócio fundador e enólogo do Grupo, João Valduga; e o diretor da Ponto Nero e Domno Wines, Jones Valduga. Eles apresentarão as mais diversas linhas da Casa Valduga, Ponto Nero (com foco em espumantes), Brewine Leopoldina (marca de cervejas), Casa Madeira e da importadora Domno Wines. Entre os produtores internacionais confirmados, estão Yali, Caves Velhas, Argento, Mythic Cellars, Siegel Wines, Chocalan, Nexus e Frontaura, Allan Scott, Varvaglione, Feudi di San Gregorio, Tenuta Ulisse e Monte del Frá.

Salvador é a única cidade do Nordeste a receber o encontro, que aconteceu na capital baiana pela primeira vez em 2018. “A gente acredita que a Bahia tem um bom potencial para o consumo de vinhos, principalmente devido às suas condições climáticas”, conta Jones Valduga. Ele conta, ainda, que será uma excelente oportunidade para apresentar estilos de vinho que harmonizam perfeitamente com a gastronomia baiana. “Os baianos em geral têm uma preferência por tintos e queremos apresentar essas outras possibilidades”, adiciona.

O primeiro lote do ingresso, que contempla degustação, uma taça e iguarias, pode ser adquirido por R$ 200 através do Sympla.

Vin Première 2023 – Salvador | Data: 18/05/2023 | Horário: das 18h às 22h | Local: Yacht Clube da Bahia | Av. Sete de Setembro, 3252 – Barra, Salvador/ BA

Churrasco e uma harmonização inusitada

O dia do churrasco é nesta segunda-feira (24) e venho aqui com uma provocação. Que tal, em vez do clássico tinto, fazer uma harmonização por contraste ou que leve em consideração o momento? “Se for um churrasco na praia ou na piscina com calor de 40ºC, é melhor evitar vinhos tintos encorpados e muito alcoólicos. Vale apostar em vinhos mais leves e frescos”, indica a sommelière Thamirys Schneider, da Wine. Aposte nos espumantes, sejam eles rosés ou até tintos, pois têm estrutura e acidez adequadas ao momento. O Espumante Ballade by Miolo Rosé Brut, elaborado em Casa Nova (BA) com a uva Grenache, é uma boa escolha. Com aromas e sabores de frutas vermelhas, é expressivo, saboroso e muito refrescante.

Bahia premiada

A vinícola UVVA, localizada em Mucugê (BA), celebra seu primeiro ano de atuação com medalhas e excelentes pontuações em guias e concursos. O Cabernet Sauvignon 2019 recebeu Medalha de Prata no Vinalies 2023, em Bordeaux; e o Guia Descorchados avaliou 8 dos seus rótulos com mais de 90 pontos. Os tintos Diamã 2019, Petit Verdot 2019 e Cabernet Sauvignon 2020 figuraram na lista dos Top 10 do Continente, e o Cabernet Sauvignon 2019, eleito o Tinto Revelação. No âmbito nacional, dois de seus rótulos — o Cordel e o Microlote Chardonnay, ambos da safra 2019 — levaram medalhas de ouro no Brazil Wine Challenge 2022, realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), em Bento Gonçalves (RS). “Isso nos incentiva a seguirmos focados na inovação e na alta qualidade, sem jamais deixar de olhar para o nosso terroir, que é o nosso grande diferencial e o que nos confere autenticidade”, pontua Fabiano Borré, CEO da Vinícola UVVA.

Dia da Terra

Neste sábado (22) é celebrado o Dia Mundial da Terra. Em celebração à data, a Concha Y Toro fará uma ação em seu e-commerce oficial; em que parte do lucro das vendas na linha Gran Reserva será destinada à ONG Earth Day. Para cada garrafa vendida serão doados R$ 5 ao Canopy Project, que ajuda o meio ambiente plantando árvores em todo o mundo, inclusive no Brasil. A ação tem início no dia 22/04 e segue até 18/06. Toda a linha Gran Reserva, que tem rótulos de Sauvignon Blanc, Carménère e Cabernet Sauvignon, é produzida dentro das mais rigorosas práticas sustentáveis, concebidas para proteger a biodiversidade dos biomas chilenos.