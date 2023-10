Virgínia Fonseca baba com áudio de Maria Alice cantando em estúdio

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto de Virginia Fonseca, Zé Felipe e Maria Alice – Foto: Reprodução/InstagramTal pai, tal filha. Assim como Zé Felipe, Maria Alice, de 2 anos, mostrou que tem habilidade para cantar. Quem compartilhou o vídeo foi a mãe da pequena, Virgínia Fonseca, que babou com a menina interpretando Se Essa Rua Fosse Minha em um estúdio musical.

Na legenda, a influencer se mostrou orgulhosa da filha. “Temos uma cantora em casa, mãezinha! Não dá, foi para o estúdio e cantou no microfone. Meu coração não aguenta, você é maravilhosa Totoca Alice. Canta muito. Aumentem o som”, escreveu Virgínia.

A influencer Virgínia, nascida em 1999, e o cantor Zé Felipe, nascido em 1998, engataram namoro em 2020, após o filho de Leonardo se encantar com a beleza da jovem na internet Reprodução/ Instagram

Conhecida no meio digital, Virgínia ficou famosa postando vídeos no TikTok. Foi ao ver um desses conteúdos da loira que Zé Felipe resolveu procurar mais sobre ela na internet e mandar um “oi” Reprodução/Instagram

Após a atitude do rapaz, os dois passaram a conversar pela rede social. Com o tempo, o bate-papo evoluiu para conversas ao telefone até que, finalmente, os jovens resolveram se conhecer pessoalmente. Aliás, antes que o encontro acontecesse, o cantor dedicou a música My Baby a “Virgínia de Londrina” Virgínia Fonseca e Zé Felipe (Reprodução: Instagram)

Após a homenagem de Zé, o cantor viajou até Londrina, onde Virgínia morava, para passar um tempo com a influencer. Tempos depois, o filho de Leonardo surpreendeu a moça com um pedido de namoro Kevin Frighetto/Divulgação

Durante entrevista ao PodDelas, Virgínia revelou que o pedido a deixou surpresa. Ela, no entanto, resolveu aceitar, pois achava Zé Felipe “gato e gente boa” Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Virgínia Fonseca Reprodução/Instagram

Uma semana após o início do relacionamento, Virgínia e Zé Felipe tatuaram as iniciais um do outro na mão, ao lado do desenho de um trevo de quatro folhas. De acordo com a influencer, os dois se completam. Durante uma entrevista, inclusive, ela afirmou que o cantor dá a ela “calmaria” e ela dá a ele “falta de paz”. “É a junção perfeita” Reprodução/ Instagram

Com pouco tempo de namoro, Virgínia e Zé Felipe já conversavam sobre casamento Além disso, o cantor frequentemente pedia um filho a namorada. Com dois meses de relação, a influenciadora fez uma lipoaspiração e, enquanto se recuperava da cirurgia, descobriu que estava esperando a primogênita do casal Reprodução/Instagram

Um mês depois de descobrir que seria pai, Zé Felipe pediu Virginia em casamento. O casal estava junto há 4 meses. Eles oficializaram o relacionamento na sala do cantor, em Goiânia. Leonardo apareceu na cerimônia de regata e bermuda Reprodução/Instagram

A primeira filha do casal, Maria Alice, nasceu em maio de 2021. Quase um ano depois, em março de 2022, os dois anunciaram que estão à espera do segundo filho Reprodução/Instagram

Recentemente, também anunciaram que irão se casar pela segunda vez Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Virgínia Fonseca com a filha Maria Alice Reprodução/ Instagram

“O casamento aqui é bem rapidinho, durou apenas 15 minutos. A gente entrou com o Elvis e teve uma mulher brasileira celebrando. Eu e o Zé decidimos casar aqui porque é um casamento bem conhecido e quando marcamos de vir para cá, o pessoal que organizou a viagem falou desse casamento e a gente topou”, completou Virginia Reprodução/Instagram

Nos comentários da publicação, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, se disse emocionada com o vídeo. “Vovó chorando. Emocionada”, escreveu. Leonardo também apareceu no post. “Assim o coração do vovô não aguenta”, descreveu. “Que coisa mais fofa”, elogiou Marina Ruy Barbosa.

Convite do aniversário de Maria Flor Virgínia Fonseca chamou a atenção, na última semana, por conta do luxuoso convite do aniversário de 1 ano de Maria Flor. Com um vídeo personalizado do Mickey e da Minnie, que passa em uma tela LCD, um áudio com os dados sobre a festa, LEDs, muitas pessoas ficaram curiosas com o valor gasto pela influencer.

De acordo com o Gshow, que entrou em contato com a empresa responsável pela confecção dos convites, a unidade não sai por menos de R$ 965. Um lote com 50 peças, segundo a companhia, é estimado em R$ 50 mil. Além do luxo, os convidados possam receber os vídeos e fotos da festa por uma entrada USB.

Confira o vídeo de apresentação do convite de Virgínia Fonseca.