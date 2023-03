Vitor Fadul lança single “Parei o Tempo”

Música vem acompanhada de clipe gravado em São Paulo, apresentando uma energia contagiante com dançarinos no centro da cidade

Vitor Fadul tem se destacado no mundo pop com músicas dançantes. Seguindo nesse ritmo, o artista lança seu mais novo sucesso: “Parei o Tempo”. O single vem acompanhado de clipe, onde Vitor desfila pelo Centro de São Paulo fazendo todos dançarem. O artista repete o time de sucesso de seu último trabalho “Cookie”, com produção de Rique Azevedo e clipe dirigido por Pedro Burgerbrau e Thomas Henne. O lançamento, que tem estratégia da agência Atabaque, estará disponível em todas as plataformas de música nesta sexta-feira.

Visando atrair ainda mais a geração Z, o clipe foi gravado em formato vertical, e, segundo o artista, a produção foi instigadora. “Foi um grande desafio gravar o vídeo, porque foi externo, no centro de São Paulo, com muita informação, pessoas inusitadas, mas no final deu tudo certo e fiquei feliz com o resultado do vídeo. Quero transmitir leveza com essa música, transmitir a sensação de parar o tempo e curtir o momento”, diz Fadul.

No último ano, Vitor mirou na música pop com os singles “Yin & Yang” e “Odisseu”. Seu último lançamento, “Cookie”, já acumula mais de 300 mil visualizações no YouTube.

Ficha Técnica – Música

Produção musical e músico: Rique Azevedo

Músico Arranjador: Lucas Medeiros

Intérprete e Produtor Fonográfico: Vitor Fadul

Compositores: Rique Azevedo | Samille Figueiredo Ferreira

Ficha Técnica – Videoclipe

Diretores: Pedro Burgerbrau | Thomas Henne

Produção: Gabriela Almeida

Maquiadora: Adriana Rosa

Stylist: Isadora Manteiga e Lisa Corrêa

Marketing: Renata da Hora

Assistente: Rafaela Macedo

Coreógrafo: Gabriel Galdino

After Effects: Fadulz

Dançarinos: Priscila Costa, Letícia Rivero,Cezar Braga, Gabriel Galdino

Fotógrafa: Marina Faria

CONFIRA A LETRA DE “PAREI O TEMPO”

Compositores: Rique Azevedo | Samille Figueiredo Ferreira

Parei o tempo

Um dia é pouco demais

Meio sem jeito

Mas quero tanto ficar

Eu não esperava

Algo tão perfeito

Foi quando te olhava

Me vi nesse espelho

Ninguém mais entende (se os outros quiserem tentar)

Bem o que se passa (mesmo assim mais ninguém é capaz)

Entre as nossas mentes (querem dar uma definição)

Mais que corpo e alma

Além das palavras

Eu consigo conectar

Tudo vai fluindo

É o caminho natural

Quero ver aonde vou chegar

Ao meu lado guardo o seu lugar

Lá na frente a gente encontrar

O que é meu e seu sempre será

Parei o tempo

Um dia é pouco demais

Meio sem jeito

Mas quero tanto ficar

Eu não esperava

Algo tão perfeito

Foi quando te olhava

Me vi nesse espelho

Ninguém mais entende (se os outros quiserem tentar)

Bem o que se passa (mesmo assim mais ninguém é capaz)

Entre as nossas mentes (querem dar uma definição)

Mais que corpo e alma

Além das palavras

Eu consigo conectar

Tudo vai fluindo

É o caminho natural

Quero ver aonde vou chegar

Ao meu lado guardo o seu lugar

Lá na frente a gente encontrar

O que é meu e seu sempre será

Parei o tempo