O Vitória sofreu sua primeira derrota na temporada 2023. Jogando em casa, no Barradão, o Leão foi surpreendido pelo Itabuna, e saiu goleado por 4×1, na tarde deste domingo (15), pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. O rubro-negro havia estreado na competição com empate em 1×1,com o Bahia de Feira. Antes, o time ganhou do Cordino (2×1) e Jacuipense (1×0), pela pré-Copa do Nordeste.

Atual campeão da Série B estadual, o Dragão do Sul precisou de apenas quatro minutos para fazer os dois primeiros gols, logo na volta do segundo tempo. Joadson, que havia acabado de entrar, abriu o placar no minuto inicial e, aos 4, Flavinho ampliou. O anfitrião ainda viu o rival marcar com Cesinha, duas vezes. Já Vicente foi o autor do gol de honra rubro-negro.

Com o resultado, o Vitória fica estacionado com um ponto, ocupando a 6ª posição no Baianão. Já o Itabuna, em sua volta à elite estadual, mantém o 100% de aproveitamento e assume a liderança, com 6 pontos.

Na próxima rodada, o Leão visita a Juazeirense no Adauto Moraes, em Juazeiro. A partida será na quarta-feira (18), às 19h15. Já o Itabuna só volta ao Baianão no sábado (21), às 16h, quando encara o Barcelona de Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

Pressão do Vitória

Como esperado, o técnico João Burse rodou parte do elenco do Vitória mais uma vez. Camutanga deu lugar a Marco Antônio na zaga, enquanto Ruan Nascimento apareceu na lateral esquerda, na vaga de Vicente. Outra mudança veio no meio de campo: Rodrigo Andrade, que foi titular nos três jogos anteriores, começou no banco, com Diego Torres entre os titulares.

O Leão foi superior em boa parte do primeiro tempo. O Vitória criou boas chances, obrigando três defesas do goleiro Thiago Passos. A primeira veio aos 3 minutos, quando Ruan Nascimento fez jogada pela esquerda e acionou Tréllez. De dentro da área, o colombiano finalizou, mas Thiago Passos defendeu. No rebote, Diego Torres mandou por cima do gol.

Dois minutos depois, Rafinha roubou a bola e soltou uma bomba de fora da área. Mas a bola explodiu no travessão.

Já o Itabuna chegou a ter uma chance ainda no primeiro minuto, quando Alex Sandre viu o goleiro Dalton adiantado e chutou de bem longe, do meio do campo. Mas a bola só passou do lado da trave. Depois, veio a pressão rubro-negra.

Aos poucos, o Dragão do Sul começou a encontrar espaços e respirar. Aos 14, o visitante assustou com João Neto, só que Dalton se antecipou e defendeu. Aos 16, Cesinha arriscou de fora de área, firme, mas a bola subiu muito e foi por cima do gol.

O Vitória deu o troco aos 20: Marco Antônio acionou Ruan Nascimento, que tocou para a chegada de Rafinha. O camisa 11 dominou e chutou para fora.

No fim, Thiago Passos voltou a salvar o Itabuna, em dois lances quase em sequência. Aos 35, Diego Torres mandou uma bomba de fora da área, obrigando o goleiro a fazer uma linda defesa. Três minutos depois, o arqueiro impediu um chute colocado de Gegê, de longe.

Goleada do Itabuna

Para o segundo tempo, Burse sacou Léo Gomes e Tréllez de campo, e colocou Rodrigo Andrade e Osvaldo. Mas a mudança que deu certo, logo na volta do intervalo, foi a promovida pelo técnico Sérgio Araújo no Itabuna. Joadson, que havia acabado de entrar no lugar de Deivinho, abriu o placar no Barradão no primeiro minuto da etapa. Após boa troca de passes, ele soltou uma bomba, e Dalton não conseguiu defender.

O Dragão não se contentou, e queria mais. Por pouco, não ampliava aos 3, mas Cesinha perdeu grande chance. Se o segundo não saiu ali, veio no minuto seguinte. Flavinho fez boa jogada pela esquerda e chutou. A bola chegou a desviar em João Victor, enganou Dalton e entrou: 2×0, aos 4 minutos.

O Vitória só conseguiu sua primeira boa chance na etapa aos 18 minutos. Osvaldo pegou rebote após cobrança de escanteio e chutou forte, colocado, da entrada da área. A bola tirou tinta da trave de Thiago Passos. O Leão voltou a ter uma ótima oportunidade dez minutos depois, com chute firme de Diego Torres, mas a bola subiu muito.

Aos 36, o Itabuna balançou as redes mais uma vez. João Neto cobrou escanteio na área, Cesinha subiu mais que todo mundo e estufou as redes: 3×0.

No finzinho, o Vitória descontou. Após cruzamento da direita, Osvaldo tocou de cabeça para trás e Vicente chutou firme, no fundo do gol de Thiago Passos, aos 48. Mas, no minuto seguinte, Cesinha correu sozinho pela intermediária, invadiu a pequena área e chutou cruzado, marcando o 4×1 em pleno Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1×4 Itabuna – 2ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória: Dalton, Railan (Alisson Santos), João Victor, Marco Antônio e Ruan Nascimento (Vicente); Léo Gomes (Rodrigo Andrade), Diego Torres e Eduardo (Wanderson); Gegê, Tréllez (Osvaldo) e Rafinha. Técnico: João Burse.

Itabuna: Thiago Passos, Deivinho (Joadson), Jan Pieter, Jaques e Elivelton; Hebert, Matheus Chaves (Gonçalves), Alex Sandre (Cacique) e João Neto (Lucimário); Cesinha e Flavinho (Blaise). Técnico: Sérgio Araújo.

Estádio: Barradão

Gols: Joadson, ao 1 minuto do segundo tempo; Flavinho, aos 4; Cesinha, aos 36; Vicente, aos 48; Cesinha, aos 49;

Cartão amarelo: Thiago Passos, do Itabuna

Público: 8.660 torcedores presentes

Renda: R$ 112.767,50

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Carlos Eduardo Bregalda.