Vitória encara o Náutico por reabilitação na Copa do Nordeste

O Vitória tem um compromisso importante nesta quinta-feira (23), na tentativa de espantar a crise instalada no clube neste começo de temporada. Às 19h, o Leão recebe o Náutico, no Barradão, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Ainda sem vencer no regional, o rubro-negro tenta acabar com o jejum diante da equipe pernambucana.

Ganhar a primeira partida é o único caminho para iniciar uma reabilitação no campeonato. Com apenas dois pontos, o Vitória está fora da zona de classificação do Grupo A, em 6º lugar, após dois empates, com Santa Cruz e ABC, e duas derrotas, para CSA e Sergipe. Os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final, e a distância para o 4º colocado é de quatro pontos – o Ferroviário tem seis.

Desafio coletivo e individual. À frente do Vitória há três partidas, o técnico Léo Condé coleciona uma derrota e dois empates. A última vez que o Leão venceu foi sob o comando do auxiliar Ricardo Amadeu, por 2×1, diante do Atlético de Alagoinhas, no Campeonato Baiano, após a demissão de João Burse. Esta será a terceira apresentação do novo treinador em casa. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 40 (meia-entrada).

“Estamos começando a encontrar um caminho. É claro que é um momento ruim do clube, mas tenho que olhar para frente, ver a equipe evoluir coletivamente e individualmente”, comentou Léo Condé após o empate com o ABC por 1×1, no sábado de Carnaval.

Ele completa hoje duas semanas no cargo. Sabe que o tempo tem sido escasso para implementar seus conceitos no time, mas que esta é a realidade do calendário. “Não é o ideal, mas eu também não posso ficar falando muita coisa aqui porque vai soar como desculpa. A gente tem que otimizar o pouco tempo que tem para na quinta-feira tentar apresentar a equipe um pouquinho mais organizada, principalmente na construção de jogo, ter um pouquinho mais de alternativa pelo lado do campo. A busca é por isso, com certeza”.

O ideal é que o Vitória reaja de imediato, até porque disputará duas das três últimas rodadas da fase classificatória como visitante. Depois do Náutico, a sequência tem o Ba-Vi na Fonte Nova, o Ceará no Barradão e o Campinense no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

Rafinha está de volta

O Leão terá o reforço do atacante Rafinha, recuperado da lesão que o fez desfalcar o time nos últimos cinco jogos. A última participação dele foi no triunfo por 2×0 contra o Jacobinense, pelo Campeonato Baiano, no Barradão. Na ocasião, anotou um dos gols.

Esta é a primeira vez que Léo Condé tem o artilheiro à disposição. Mesmo com o período machucado, Rafinha anotou três gols na temporada.

Camutanga e Nicolás Dibble, que precisaram ser substituídos durante a partida contra o ABC, também voltaram a treinar e estão disponíveis. O zagueiro se recuperou de uma virose, e o atacante, de um trauma no pé.

O Vitória deve entrar em campo com Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Dibble, Léo Gamalho e Thiago Lopes (Rafinha).