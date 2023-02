Vitória fecha patrocínio com site de prostituição: ‘Merece respeito’

O Vitória anunciou um novo patrocinador na manhã desta sexta-feira (10). Trata-se do site Fatal Model, especializado em oferecer um leque de acompanhantes para o usuário. A marca ficará estampada na manga do uniforme rubro-negro.

Em postagem nas redes sociais, o clube diz que a empresa é a “maior patrocinadora de mangas da história do Vitória”. Além disso, o time pretende divulgar uma mensagem à população. “A profissão de acompanhante merece respeito, segurança e dignidade”, diz o Leão nas redes.

O Fatal Model também patrocina diversas competições de futebol, como o próprio Campeonato Baiano, além de outros nove certames estaduais. Até o Brasileirão da Série A já exibiu o portal em placas de publicidade.

Apesar do anúncio de ser “o maior da história”, os valores do acordo não foram divulgados. O acordo é válido para toda temporada de 2023 e marca um momento histórico no futebol brasileiro.

Para o lançamento da parceria, a marca levou sua porta voz Nina Sag, acompanhante e host do Podcast “Acompanhadas”, para dentro do Barradão, em um material inédito que reforça os valores e o compromisso do Fatal Model, alinhados com o clube.

“É um orgulho para o Fatal Model estampar sua marca em uma camisa tão vitoriosa e tradicional como a do Vitória. Com essa parceria iremos passar de forma respeitosa os nossos valores, conscientizando através de informações, quebrando tabus e gerando conhecimento. O Vitória será um importante aliado nessa busca de fortalecer a luta por respeito, empoderamento e dignificação da profissão de acompanhante. Pra cima, Leão!” afirma Nina Sag.

Além do uniforme, o acordo também prevê a presença nos backdrops de entrevistas, placas no CT do clube, ingressos, ativações nas redes sociais, e também em todos os canais de comunicação do clube.

“Estamos muito animados por ser o primeiro clube de futebol a iniciar uma parceria com o Fatal Model. O Esporte Clube Vitória segue caminhando para voltar a elite do futebol brasileiro, fechando o maior patrocínio da história do clube na propriedade das mangas. Tenho certeza que será uma parceria de sucesso” celebra Fábio Mota, Presidente do Esporte Clube Vitória.