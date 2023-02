Wanessa Camargo e Dado Dolabella curtem Carnaval juntos em Salvador

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estiveram no Carnaval de Salvador, local onde a cantora se apresentou sobre um trio elétrico. Os dois demonstraram bastante carinho e curtiram juntos a noite festiva na capital da Bahia. O ex-ator aproveitou o momento para se declarar à namorada e disse estar “vivendo um sonho”.

“O destino deixou a gente de castigo, longe um do outro por um tempo, mas agora estamos juntos e eu estou muito feliz”, declarou Dado, em entrevista ao G1. O casal esteve no show de Carla Cristina e trocou muito carinho. “Foi amor à primeira ‘ouvista’, já ouviu essa? Eu me apaixonei por ela sem conhecer, só de ouvi-la cantar”, continuou o ator.

Ensaio do Bloco Xainiro com Wanessa Camargo e convidados em SP

Wanessa e Dado trocaram o primeiro beijão em frente aos fãsAgNews/Divulgação

O momento de romance aconteceu nessa sexta-feira (27/1)AgNews/Divulgação

Dado fez uma surpresa para a amada durante um showInstagram/Divulgação

Os dois cantaram juntosInstagram/Divulgação

Wanessa recheou seus Stories de declarações para DadoInstagram/Divulgação

“Quando fui gravar o clipe de uma música dela e vi ela saindo do camarim, me apaixonei de novo. Aí foi amor à segunda vista. A terceira foi quando ela olhou para mim e terminou de me arrebatar”, declarou Dado.

O ator aproveitou a oportunidade para rasgar elogios à amada. “Essa bichinha tem um coração diferenciado. Ela tem um enorme talento que vem de família e conquistou o lugar dela de forma brilhante. Eu só tenho que aplaudir, admirar, amar, e estou curtindo muito esse reencontro lindo, que demorou um pouquinho para acontecer mas é para valer”, descreveu Dado Dolabella.