A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas vem a público repudiar a fake news que vem sendo disseminada por um vereador do município sobre suposto não repasse de valores ao INSS.

Segundo o vereador, os valores recolhidos à título de INSS Segurado (valor de contribuição descontado no contracheque do servidor) e INSS Patronal (contribuição do município, parte do empregador), não estariam sendo repassados ao instituto de previdência social, o INSS.

O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Teixeira de Freitas reafirma que mensalmente é realizada a retenção dos valores de INSS Segurado no contracheque dos servidores, bem como o recolhimento do INSS Patronal, sendo esses valores apurados e pagos pela Secretaria de Finanças, não havendo nenhuma pendência em aberto da Prefeitura de Teixeira de Freitas junto à União referente a débitos previdenciários.

Além disso, todos os servidores podem verificar em tempo real suas contribuições previdenciárias junto ao INSS, por meio do endereço eletrônico https://meu.inss.gov.br/, realizar o login utilizando as credenciais do Gov.br e acessar o Extrato de Contribuição (CNIS).

Vale ressaltar que esta Municipalidade não adota Regime Próprio de Previdência Social, ficando assim todos os servidores filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da Legislação pertinente.

Os meios de comunicação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas exercem a checagem de notícias para o combate à desinformação. Entretanto, é necessário que a população receba todo e qualquer conteúdo com um olhar atento e crítico, sempre procurando fontes confiáveis e seguras.

O post Prefeitura de Teixeira de Freitas repudia fake news sobre débitos previdenciários apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.