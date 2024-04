Web Summit Rio: número de startups fundadas por mulheres bate recorde

De 15 a 18 de abril, quase 35 mil pessoas, incluindo participantes de 102 países, estiveram reunidas no Riocentro para debater temas relacionados à tecnologia e inovação. Esse foi o Web Summit Rio.

Entre os 518 speakers do evento, destacaram-se:

Mike Brock, CEO da TBD Bianca Andrade, influenciadora e youtuber Fábio Coelho, presidente do Google Brasil Gabriela Comazzetto, general manager of global business solutions for latam do TikTok Vitor Olivier, CTO da Nubank Gilberto Gil, artista Tarciana Medeiros, CEO do Banco do Brasil Renata Bokel, CEO da WMcCann Luiza Trajano, presidente da Magazine Luiza Rodrigo Marques, CSO da Claro Brasil Nesses e em outros painéis, ganharam destaque temas como Web3, inteligência artificial, o impacto do TikTok na cultura, comportamento e consumo, revolução bancária da IA, evolução do design, liderança, fintechs e os altos e baixos do empreendedorismo.

O evento, que teve essa segunda edição no Rio de Janeiro, também promoveu discussões importantes sobre o futuro do planeta, com ativistas, cientistas e investidores destacando pontos como a preservação das florestas e da mitigação das mudanças climáticas.

Outro ponto em que o Web Summit Rio se superou este ano foi em relação ao grande número de startups fundadas por mulheres: 45% do total.

Essa foi a maior proporção de startups fundadas por mulheres em qualquer evento do Web Summit e mais que o dobro da proporção que houve no Web Summit Rio 2023.

“O fato de termos o maior encontro de startups fundadas por mulheres na América do Sul é um testemunho da diversidade na região, e espero que, ao longo do evento, elas possam se encontrar com os investidores e parceiros necessários para fazer crescer esses negócios”, afirmou na abertura do evento o fundador e CEO do Web Summit, Paddy Cosgrave.

Inclusive, cerca de 47% dos palestrantes do congresso foram mulheres. Desde 2015, o programa Women in Tech, da Web Summit, está empenhado em alcançar a paridade de gênero em todos os eventos.

No total, 1.066 startups de 42 países estiveram presentes no evento, representando 31 indústrias, além de parceiros como Salesforce, Itaú, Udemy e Huawei.

Entre as iniciativas presentes, a carioca deco.cx foi a vencedora da competição de startups do Web Summit Rio. A empresa é uma plataforma SaaS que facilita a criação de sites para e-commerces a partir de templates prontos.

O evento também fez parceria com organizações e agências que apoiam pessoas sub-representadas na indústria de tecnologia, entre elas:

Casablack: centro de cultura negra e inovação criado para inspirar e capacitar as pessoas por meio de conquistas, cultura, entretenimento, tecnologia e criatividade negra.

Rede Mulher Empreendedora: que investe na criação de ambientes inclusivos e equitativos para mulheres em STEM (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

Transfero Academy: programa de trainee que tem o objetivo de recrutar, capacitar e desenvolver jovens talentos para o mercado de tecnologia e ativos digitais.