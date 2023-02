Xuxa revela briga com irmã que morreu: “Mandava fake news e bloqueei”

Mara Rubia Meneghel, irmã de Xuxa Meneghel, morreu no dia 1°/2, aos 67 anos, vítima de embolia pulmonar 12/02/2023 12:00, atualizado 12/02/2023 12:00

Xuxa Meneghel falou sobre a irmã, Mara Rubia, que morreu no dia 1° de fevereiro em Barcelona, cidade espanhola onde morava. A pedagoga de 67 anos sofreu uma embolia pulmonar.

“Esses dias, perdi minha irmã. Ela era saudável, uma pessoa de grande coração, que ajudava todo mundo. Estava com viagem marcada para o Brasil. Acordou com um resfriado e acabou assim”, disse a apresentadora em entrevista ao jornal O Globo.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Maria da Graça Xuxa Meneghel, mais conhecida como Xuxa, nasceu em 1963 e é uma empresária, ativista, atriz, apresentadora e cantora brasileira. Natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ficou conhecida como a Rainha dos Baixinhos, após dominar o entretenimento infantil de países da América LatinaReprodução/ Instagram

***Foto-xuxa-meneguel (2)

Descendente de italianos e alemães, Xuxa começou a trabalhar como modelo em 1979, quando tinha 16 anos. Logo no início da carreira, a beleza e carisma da gaúcha lhe renderam convites para posar para capas das mais famosas revistas (incluindo a Playboy) e para desfilar para grandes marcas nacionais e internacionaisBlad Meneghel/Instagram

***Foto-xuxa-em-Amor-Estranho-Amor

Em 1983, Xuxa estrelou o polêmico filme Amor Estranho Amor. No longa, a apresentadora vive uma prostituta que seduz um menino de 12 anos, filho do ex-amante da personagem. A obra até hoje causa problemas a Meneghel, que constantemente é lembrada de ter participado de um filme que faz menção ao aliciamento de menorReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (7)

Tempos após o lançamento de Amor Estranho Amor, Xuxa foi convidada para apresentar o Clube das Crianças, na antiga TV Manchete. À época, a gaucha gravava os episódios do programa aos fins de semana, pois durante a semana trabalhava como modelo em Nova York, cidade onde moravaReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (12)

A incompatibilidade da agenda da modelo, no entanto, fez com que ela tivesse que abrir mão de uma das profissões. Escolhendo a TV, Xuxa passou a se destacar, colecionar fãs e receber convites para apresentar programas em outras emissoras. Em 1986, foi convidada para apresentar o Xou da Xuxa, na Globo, recebendo salário três vezes maior que o anteriorReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (10)

Xuxa MeneghelBlad Meneghel/Record

***Foto-xuxa-meneguel (11)

Fora o Xou da Xuxa, a empresária também apresentou o programa juvenil Bobeou Dançou, O Paradão da Xuxa, El Show de Xuxa, na Argentina, Xuxa Park na Espanha, o programa Xuxa, Planeta Xuxa, TV Xuxa e Mundo da XuxaReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (9)

Em 2014, após 29 anos na Globo, a apresentadora deixou a emissora e, em 2015, assinou com a Record, considerada uma das maiores contratações da história da empresa de Edir MacedoBlad Meneghel/Divulgação

***Foto-xuxa-meneguel (5)

Na Record, a empresária apresentou o Xuxa Meneghel, o Dancing Brasil, The Four Brasil e o Geração Xuxa. Em 2020, no entanto, a mãe de Sasha encerrou o contrato com a emissora @xuxamenegheloficial/Instagram/Reprodução

***Foto-xuxa-meneguel (4)

Em 2021, Meneghel fechou parceria com a Globo Play para o lançamento de um documentário e tem projeto firmado com a Disney+, onde participará de uma sérieReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (3)

Considerada uma das mulheres mais ricas do Brasil, Xuxa já esteve no Guinness World Records com o Xou da Xuxa 3, considerado um dos álbuns mais vendidos na história fonográfica brasileira, e já recebeu dois Grammys LatinosDivulgação

***Foto-xuxa-e-a-filha-sasha

Na vida pessoal, Xuxa chamou atenção por se relacionar com grandes nomes do esporte brasileiro, tais como: Pelé e Ayrton Senna. Em 1997, no entanto, namorou o ator Luciano Szafir, com quem teve a filha Sasha. O relacionamento dos dois durou pouco mais de um ano Reprodução/Instagram

***Foto-xuxa-e-Junno-Andrade

Tempos após o rompimento, Szafir e Meneghel tentaram reatar, mas sem sucesso. Em 2012, Xuxa anunciou namoro com Junno Andrade, com quem permanece desde entãoReprodução/Instagram

Xuxa também revelou ter rompido relações com Mara e se arrepende por isso. Segundo a Rainha dos Baixinhos, a irmã compartilhava mentiras pelo WhatsApp.

“É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz: eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde”, analisou.

