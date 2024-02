Zambelli diz que pedido de impeachment de Lula fica para 2ª feira

Deputada afirmou que mais congressistas desejam assinar o documento e por isso vai adiar o protocolo na Câmara

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) durante reunião da CPI do 8 de Janeiro em 2023

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse nesta 5ª feira (22.fev) que vai adiar para a próxima semana o protocolo do pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Zambelli afirmou que a lista já tem 143 nomes, mas que vai esperar mais congressistas se manifestarem para oficializar o documento e levá-lo para a Câmara dos Deputados.

“Uma notícia maravilhosa que eu quero trazer para vocês. Vamos fazer um aditamento do pedido para incluir novos autores. Estamos com 143, mas alguns outros entraram em contato com o meu gabinete para poder assinar o pedido de impeachment, então a gente deve fechar com mais nomes”, disse a deputada em seu perfil no X (antigo Twitter).

A lista prévia que vem sendo divulgada desde 3ª feira (20.fev). Tratava-se de uma parcial de intenção de assinaturas dos congressistas. O documento para a assinatura digital dos deputados foi criado somente nesta 5ª, data que a deputada esperava protocolar o pedido ainda pela manhã.

“Eu estava super feliz que eram 140, mas já estamos com 143 e subindo. Se Deus quiser vamos chegar a 171, que é 1/3 da Câmara, um número bastante expressivo. Continue falando com o seu deputado, muitos não sabiam que podiam assinar, pode pedir pra procurar meu gabinete e assinar o aditamento”, afirmou Zambelli.

Algumas ausências foram sentidas na lista divulgada pela congressista. A principal delas é a do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), líder do PL na Câmara.

O Poder360 buscou contato com o deputado para entender o por quê de ele não apoiar o pedido, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.