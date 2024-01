Zanin é o relator de recurso contra inelegibilidade de Bolsonaro

Em junho, ex-presidente foi condenado pelo TSE à inelegibilidade por 8 anos por abuso de poder político

Zanin é ex-advogado do presidente Lula, maior rival político de Bolsonaro O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi sorteado para ser o relator do recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que o tornou inelegível. O recurso foi distribuído para Zanin em 19 de dezembro. O ministro é ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) –maior rival político de Bolsonaro. Em junho deste ano, o TSE condenou o ex-chefe do Executivo à inelegibilidade por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.